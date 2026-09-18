Policyjna obława w Limanowej. Zuchwała kradzież w sklepie jubilerskim

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, mężczyzna przez dłuższy czas zachowywał się jak zwyczajny klient. Oglądał biżuterię, przymierzał ją, nie wzbudzając podejrzeń pracowników salonu.
Sytuacja zmieniła się nagle – w pewnym momencie chwycił wiele wyrobów jubilerskich i wybiegł ze sklepu.
Monitoring uchwycił ucieczkę
Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Na nagraniach widać zarówno wizerunek sprawcy, jak i moment, w którym opuszcza galerię handlową i wsiada do białego samochodu osobowego, prawdopodobnie Mercedesa. Następnie odjeżdża sprzed centrum handlowego.
Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania złodzieja. Na drogach pojawiły się blokady. Trwa obława
Straty sięgają setek tysięcy
Wstępne szacunki wskazują, że wartość skradzionej biżuterii to kilkaset tysięcy złotych. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat sprawcy lub widziały biały samochód osobowy w okolicach limanowskiej galerii, o kontakt z policją.
Jeżeli ktoś rozpoznaje osobę widoczną na zdjęciu lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości bądź okoliczności zdarzenia, proszony jest o kontakt pod numerem 47 83 45 400, 112 lub z najbliższą jednostką policji. Każda informacja może być cenna. Zapewniamy anonimowość - apeluje policja.