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Policyjna obława w Limanowej. Zuchwała kradzież w sklepie jubilerskim

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (12:17)

Do jednej z galerii handlowych w Limanowej wtargnął mężczyzna, który po dłuższym oglądaniu i przymierzaniu biżuterii dokonał zuchwałej kradzieży. Łupem złodzieja padły kosztowności o wartości kilkuset tysięcy złotych. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawcy.

Policyjna obława w Limanowej. Zuchwała kradzież w sklepie jubilerskim
Ukradł biżuterię wartą kilkaset tysięcy złotych /Policja

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, mężczyzna przez dłuższy czas zachowywał się jak zwyczajny klient. Oglądał biżuterię, przymierzał ją, nie wzbudzając podejrzeń pracowników salonu. 

Sytuacja zmieniła się nagle – w pewnym momencie chwycił wiele wyrobów jubilerskich i wybiegł ze sklepu.

Monitoring uchwycił ucieczkę 

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Na nagraniach widać zarówno wizerunek sprawcy, jak i moment, w którym opuszcza galerię handlową i wsiada do białego samochodu osobowego, prawdopodobnie Mercedesa. Następnie odjeżdża sprzed centrum handlowego.

Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania złodzieja. Na drogach pojawiły się blokady. Trwa obława

 

 

Straty sięgają setek tysięcy

Wstępne szacunki wskazują, że wartość skradzionej biżuterii to kilkaset tysięcy złotych. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat sprawcy lub widziały biały samochód osobowy w okolicach limanowskiej galerii, o kontakt z policją.
 

Jeżeli ktoś rozpoznaje osobę widoczną na zdjęciu lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości bądź okoliczności zdarzenia, proszony jest o kontakt pod numerem 47 83 45 400, 112 lub z najbliższą jednostką policji. Każda informacja może być cenna. Zapewniamy anonimowość - apeluje policja. 

 

 

 


Źródło: RMF24
Tagi: kradzież biżuterii
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