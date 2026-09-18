Policyjna obława w Limanowej. Zuchwała kradzież w sklepie jubilerskim

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Do jednej z galerii handlowych w Limanowej wtargnął mężczyzna, który po dłuższym oglądaniu i przymierzaniu biżuterii dokonał zuchwałej kradzieży. Łupem złodzieja padły kosztowności o wartości kilkuset tysięcy złotych. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawcy.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, mężczyzna przez dłuższy czas zachowywał się jak zwyczajny klient. Oglądał biżuterię, przymierzał ją, nie wzbudzając podejrzeń pracowników salonu.

Sytuacja zmieniła się nagle – w pewnym momencie chwycił wiele wyrobów jubilerskich i wybiegł ze sklepu.

Monitoring uchwycił ucieczkę

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Na nagraniach widać zarówno wizerunek sprawcy, jak i moment, w którym opuszcza galerię handlową i wsiada do białego samochodu osobowego, prawdopodobnie Mercedesa. Następnie odjeżdża sprzed centrum handlowego.

Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania złodzieja. Na drogach pojawiły się blokady. Trwa obława

Poszukiwany mężczyzna/Fot. Policja

Straty sięgają setek tysięcy

Wstępne szacunki wskazują, że wartość skradzionej biżuterii to kilkaset tysięcy złotych. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat sprawcy lub widziały biały samochód osobowy w okolicach limanowskiej galerii, o kontakt z policją.

