Policjanci z Nowego Jorku oddali hołd policjantom z Krakowa

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Stowarzyszenie NYPD Pulaski, które zrzesza nowojorskich policjantów polskiego pochodzenia, oddało hołd funkcjonariuszom, którzy zatrzymali sprawcę zamachu w Krakowie z 7 listopada. Policjanci sami zostali ciężko ranni w starciu z zamachowcem.

Róg ulic Dietla i Stradomskiej - miejsce, w którym policjanci zatrzymali zamachowca. Mieszkańcy składają tam kwiaty w podzięce dla bohaterskich funkcjonariuszy. Fot. Jan Graczyński

Róg ulic Dietla i Stradomskiej - miejsce, w którym policjanci zatrzymali zamachowca. Mieszkańcy składają tam kwiaty w podzięce dla bohaterskich funkcjonariuszy. Fot. Jan Graczyński / East News

„Pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek i uznanie dla niezwykłego bohaterstwa, jakim się wykazali (...)” - napisał w liście przekazanym PAP sierżant nowojorskiej policji Rafal Jankowski w imieniu Stowarzyszenia NYPD Pulaski, którego jest przewodniczącym.

Swój list nowojorscy policjanci ze stowarzyszenia NYPD Pulaski skierowali do komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie nadinsp. Artura Bednarka.

Dwaj krakowscy policjanci podjęli w sobotę interwencję wobec uzbrojonego napastnika strzelającego do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie. Obaj zostali postrzeleni przez zamachowca na rogu ulic Dietla i Stradomskiej i trafili do szpitali. Obecnie przechodzą rekonwalescencje, ale lekarze poinformowali, że ich stan jest stabilny.

Odwaga i błyskawiczna reakcja

W liście sierżant Jankowski zwrócił uwagę na „odwagę, profesjonalizm oraz błyskawiczną reakcję” krakowskich policjantów. Jak zaznaczył ich działania „niewątpliwie przyczyniły się do uratowania ludzkiego życia”.

„Ich postawa jest przykładem najwyższych wartości, jakimi kierują się funkcjonariusze Policji, oraz przypomnieniem o odwadze i poświęceniu, jakie wiążą się ze służbą w mundurze” - napisał funkcjonariusz NYPD.

Choć dzieli nas ponad 6 000 km…

„Choć dzieli nas ponad 6 000 kilometrów, odległość nie zmienia naszej więzi ani poczucia solidarności. Nasze myśli i modlitwy są z obydwoma funkcjonariuszami, ich rodzinami, cywilami, którzy stracili życie, a także wszystkimi rannymi i poszkodowanymi w tej strasznej tragedii” - podkreślił Jankowski w imieniu Stowarzyszenia NYPD Pulaski.

Stowarzyszenie NYPD Pulaski życzy policjantom z Krakowa szybkiego powrotu do zdrowia. „Jako przedstawiciele środowiska policyjnego jesteśmy razem z wami, okazując solidarność naszym braciom i siostrom w Polskiej Policji” - zaznaczono w liście.

Policjanci z NYPD Pulaski tuż po zamachu wyrażali swój podziw dla bohaterskiej postawy funkcjonariuszy z Krakowa.

Atak zamachowca w Krakowie

W sobotę 7 listopada 24-letni mężczyzna wjechał samochodem Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej. W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek. Policjanci w jego rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli ciała jego rodziców i siostry.