Policjanci ranni w zamachu zobaczyli się przez telefon. „Szczera, życzliwa rozmowa”

RMF24

Jeden z policjantów rannych w sobotnim zamachu w Krakowie poprosił o połączenie wideo ze swoim kolegą z patrolu, który również został ranny. Panowie się zobaczyli – przekazał we wtorek na konferencji prasowej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

To była „piękna, wzruszająca chwila” – mówił o wspomnianym połączeniu wojewoda. O rozmowę poprosił policjant, który wybudził się jako pierwszy. Wiem, że ta rozmowa była szczera, życzliwa i pomimo ogromu tragedii, który spotkał tych funkcjonariuszy, dała im taką wewnętrzną siłę – powiedział Krzysztof Klęczar. Mundurowy znajdujący się w lepszym stanie miał w ciepłych słowach dodawać sił swojemu koledze, a jak przyznali lekarze, obu panom kontakt przyniósł dużo dobrego.

Ranni policjanci – starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański – przebywają w dwóch różnych szpitalach. Obaj zostali odznaczeni przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent odwiedził ich przy okazji swojej wizyty w Krakowie.

W poniedziałek z wizytą przybyli także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz komendanci policji wojewódzkiej i miejskiej. Paweł Jastrząb – dowodzący policją miejską w Krakowie – wydał rannemu funkcjonariuszowi polecenie służbowe, by jak najszybciej wracał do służby, bo jest nam potrzebny – relacjonował z uśmiechem wojewoda Klęczar.

Wcześniej media obiegła informacja, iż st. post. Artur Morański w pierwszych słowach po wybudzeniu zapytał: „A Kuba żyje?".

Stan zdrowia rannych policjantów

Obydwaj ranni policjanci zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej. Ich leczenie zmierza w dobrym kierunku – przekazał w trakcie wtorkowej konferencji rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski.

Sam wojewoda precyzował, że widział się w poniedziałek z jednym z mundurowych. On dalej cierpi i jego dalej boli. Jego rany są ranami poważnymi i myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby mówić o tym, kiedy oni będą mogli opuścić szpital. A jeżeli taki moment przyjdzie, to myślę, że to lekarze lub rodzina będą to komunikować – powiedział.

Ja mogę powiedzieć i to jest dla mnie najważniejsze, że dziś możemy wszyscy z dużo większym spokojem i optymizmem patrzeć w przyszłość, na kolejne godziny, dni, jeżeli chodzi o życie tychże pacjentów, w tym dwóch policjantów – dodał.

Wcześniej informowaliśmy, że st. post. Artur Morański podczas sobotniej akcji został dwukrotnie postrzelony przez napastnika. Miał przestrzelone płuco i rękę. Przeszedł 12-godzinną operację. Jego i jego kolegę tuż po wymianie ognia z zamachowcem ratowali krakowscy lekarze chirurdzy, którzy akurat byli w pobliżu.

Wychodzili z restauracji, gdy padły strzały. Krakowscy chirurdzy ratowali rannych policjantów i zamachowca Dwaj krakowscy chirurdzy – dr Mateusz Wierdak i prof. Michał Pędziwiatr – byli świadkami sobotniej wymiany ognia między policjantami a zamachowcem na skrzyżowaniu Stradomskiej i Dietla. To właśnie ci lekarze udzielali pomocy rannym funkcjonariuszom…

Zamach w Krakowie

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. Miał pozwolenie na broń; nie był wcześniej karany ani notowany. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli cztery sztuki broni, w tym dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety, a także około pół tysiąca sztuk amunicji.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Zamachowiec postrzelony przez policjantów w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala, gdzie w poniedziałek rano zmarł.

W jego domu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. Jak informowała świętokrzyska policja, są to rodzice (ojciec 53 lata, matka 52 lata) oraz siostra sprawcy (21 lat). Na ich ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.