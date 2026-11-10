Policja powołała dwie specgrupy. „Najlepsi z najlepszych” wyjaśnią przebieg ataku w Krakowie

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Policja powołała specjalne grupy funkcjonariuszy, które mają za zadanie wyjaśnić przebieg dramatycznych wydarzeń z Krakowa i Ostrowca Świętokrzyskiego, a także ustalić motywy działania sprawcy. „Sytuacja jest taka, że muszą się pochylić nad nią najlepsi z najlepszych” – podkreśliła rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Specjalne grupy śledcze w akcji

Wobec skali i złożoności sprawy, komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. Artur Bednarek powołał specjalną grupę funkcjonariuszy, której zadaniem jest kompleksowe wyjaśnienie przebiegu zamachu oraz ustalenie motywów działania sprawcy. W skład zespołu weszli najbardziej doświadczeni policjanci pionów operacyjnych, dochodzeniowo-śledczego, kryminalistycznego oraz laboratorium kryminalistycznego.

Jak podkreśliła rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło, "takie zespoły powołuje się w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy postępowanie jest szczególnie skomplikowane i wielowątkowe oraz wymaga zaangażowania funkcjonariuszy o dużym doświadczeniu".

Sytuacja jest taka, że muszą się pochylić nad nią najlepsi z najlepszych. Na pewno są to policjanci wszystkich pionów operacyjnych, dochodzeniówki, laboratorium kryminalistycznego, Wydziału Kryminalnego. Są też takie wydziały, o których nie mówimy, tajne, które nam pomagają operacyjnie – dodała.

Równolegle, komendant wojewódzki policji w Kielcach nadinsp. Zbigniew Nowak powołał specjalną grupę świętokrzyskich funkcjonariuszy, która ma wyjaśnić wątek potrójnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Całe postępowanie nadzoruje małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Śledztwo prowadzone jest w dwóch wątkach: pierwszym dotyczącym zabójstwa trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugim – zamachu w Krakowie.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ma powierzone śledztwo z artykułu 148 par. 3 Kodeksu karnego, czyli mówimy o kwalifikowanej formie zabójstwa wielu osób, w związku z artykułem 115 par. 20, czyli jest to czyn o charakterze terrorystycznym – wyjaśniła Cisło.

Przed śledczymi trudne zadanie

Policjanci podkreślają, że sprawa jest bardzo świeża i nie zostanie wyjaśniona w kilka dni. Przed nami długotrwałe czynności, a współpraca z policją z Małopolski jest niezbędna – zaznaczył komisarz Damian Janus z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy, odtwarzają trasę przejazdu sprawcy z Kielc do Krakowa oraz weryfikują każdy sygnał od świadków, którzy mogli widzieć napastnika lub jego samochód. Ich celem jest nie tylko odtworzenie przebiegu tragicznych wydarzeń, ale także ustalenie motywacji 24-latka.

Atak w Krakowie i makabryczne odkrycie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Do tragicznego ataku doszło w sobotnie popołudnie na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, po czym otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy i zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

W pojeździe sprawcy policjanci zabezpieczyli cztery sztuki broni – dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety – a także około pół tysiąca sztuk amunicji. Jak ustalono, mężczyzna posiadał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany.

Z koeli w rodzinnym mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała trojga jego najbliższych: 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry. Na ciałach ofiar ujawniono obrażenia postrzałowe.

Z ustaleń śledztwa wynika, że po dokonaniu zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim Michał Oksiński udał się do Krakowa.