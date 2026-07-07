Potężna burza przeszła nad Małopolską. Jedna osoba ranna

RMF24

Jedna osoba ranna, uszkodzone dachy, linie energetyczne, połamane konary drzew zalegające na drogach - to skutki burzy, jaka przeszła dziś nad Małopolską. Tylko do godziny 18:00 strażacy zanotowali prawie 130 zgłoszeń.

Najwięcej zniszczeń zanotowano w powiatach: krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim.

Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji - przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.

Jak dodał, w powiecie bocheńskim odnotowano uszkodzenia dachów na czterech budynkach mieszkalnych.

Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.