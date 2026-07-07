Potężna burza przeszła nad Małopolską. Jedna osoba ranna

Najwięcej zniszczeń zanotowano w powiatach: krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim.
Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji - przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
Jak dodał, w powiecie bocheńskim odnotowano uszkodzenia dachów na czterech budynkach mieszkalnych.
Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.