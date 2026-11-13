Po zamachu w Krakowie: Kolejna osoba wyszła ze szpitala, ustalono trasę przejazdu sprawcy

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Kolejna osoba ranna w sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie opuściła szpital. W pięciu krakowskich lecznicach nadal przebywa 10 poszkodowanych. Tymczasem śledczy ustalili trasę przejazdu zamachowca.

Po zamachu w Krakowie wokół Rynku Głównego pojawiły się betonowe zapory (fot. Łukasz Gągulski)

Po zamachu w Krakowie wokół Rynku Głównego pojawiły się betonowe zapory (fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Maksymilian Kosowski, rzecznik wojewody małopolskiego Krzysztofa Klęczara, poinformował w piątek wieczorem, że kolejna osoba ranna w sobotnim zamachu w Krakowie została wypisana ze szpitala. To kobieta, która była leczona w Szpitalu Uniwersyteckim.

W pięciu krakowskich lecznicach nadal przebywa 10 poszkodowanych. Co ważne, ich stan systematycznie się poprawia.

Prokuratura ustaliła trasę przejazdu zamachowca

Tymczasem naczelnik Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak poinformował, że w ramach śledztwa ustalono już trasę przejazdu zamachowca.

Szczegółowe informacje o jej przebiegu nie są jednak przekazywane. Śledczy nadal szukają monitoringów, które mogą dostarczyć szczegółowych informacji.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie

Niespełna tydzień temu, w sobotę 7 listopada, w ścisłym centrum Krakowa, m.in. na Rynku Głównym, doszło do zamachu. 24-letni Michał O. - jadąc czarnym Subaru - otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Kilka godzin później w rodzinnym mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry - wszyscy mieli rany postrzałowe. Sam napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Prokuratura nadal pracuje nad ustaleniem motywu zbrodni, badana jest także sama broń, której użył napastnik. Wcześniej śledczy zabezpieczyli m.in. znaleziony w domu sprawcy sejf na broń, broń i amunicję znalezioną w samochodzie, telefony i komputer.

Po sekcjach zwłok, które odbyły się w poniedziałek Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM, kolejne ciała są wydawane bliskim ofiar.