Po tragedii w Krakowie uruchomiono elektroniczną księgę kondolencyjną

Wpisy można przesyłać na adres e-mail: magiczny.krakow@um.krakow.pl z tytułem „KONDOLENCJE”.
Księga jest dostępna na stronie krakow.pl/ksiegakondolencyjna.
Jako pierwszy wpisał się prezydent miasta Łukasz Gibała, wyrażając solidarność z poszkodowanymi.
Prezydent Krakowa opublikował też wpis na platformie X: „Jutro (poniedziałek - przyp. red.) o godzinie 20:00 spotykamy się na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, żeby uczcić pamięć ofiar.
W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym”.
Sześć ofiar śmiertelnych, 16 rannych
W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na zatłoczony Rynek Główny i otworzył ogień do przechodniów.
W wyniku ataku zginęło sześć osób. To cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Ofiary śmiertelne to czworo Polaków i dwoje obcokrajowców.
Wśród 15 osób postrzelonych przez napastnika - poza Polakami - są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii.
Strzelanina w Krakowie. Co wiadomo do tej pory?
- Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, ok. godz. 15.
- 24-letni Polak, Michał O. (ur. w 2002 roku), mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, wjechał na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów z broni maszynowej.
- Został postrzelony przez policjantów, ale mimo to nadal oddawał strzały; trafił do szpitala.
- Miał na sobie strój taktyczny i kamizelkę kuloodporną,
- Strzelał z broni bojowej - karabinka AR-15, a w bagażniku miał inne sztuki broni oraz mnóstwo amunicji.
- Miał pozwolenie na broń do użytku sportowego,
- Ofiar jest 6: 4 kobiety i 2 mężczyzn; a 16 osób jest rannych, w tym policjanci; jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim.
- 24-latek nie był wcześniej notowany, nie był karany, nie jest żołnierzem, nie należał do Wojska Polskiego, nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem.
- Do Krakowa przyjechał premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński, szef MS Waldemar Żurek oraz przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego.
- W sobotę wieczorem służby przeszukały mieszkanie strzelca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam trzy ciała - dwóch kobiet i mężczyzny.