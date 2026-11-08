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Po tragedii w Krakowie uruchomiono elektroniczną księgę kondolencyjną

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 listopada (15:16)

W Krakowie uruchomiono elektroniczną księgę kondolencyjną po tragicznych wydarzeniach, które wstrząsnęły miastem i całą Polską. Mieszkańcy mogą w niej oddać hołd ofiarom oraz wyrazić wsparcie dla ich rodzin.

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Po tragedii w Krakowie uruchomiono elektroniczną księgę kondolencyjną
Kraków po wczorajszej strzelaninie na krakowskim Rynku (fot. Jan Graczynski/East News)

Wpisy można przesyłać na adres e-mail: magiczny.krakow@um.krakow.pl z tytułem „KONDOLENCJE”.

Księga jest dostępna na stronie krakow.pl/ksiegakondolencyjna

Jako pierwszy wpisał się prezydent miasta Łukasz Gibała, wyrażając solidarność z poszkodowanymi.

Prezydent Krakowa opublikował też wpis na platformie X: „Jutro (poniedziałek - przyp. red.) o godzinie 20:00 spotykamy się na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, żeby uczcić pamięć ofiar. 
W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym”.

Zobacz wpis na X

Sześć ofiar śmiertelnych, 16 rannych

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na zatłoczony Rynek Główny i otworzył ogień do przechodniów. 

W wyniku ataku zginęło sześć osób. To cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Ofiary śmiertelne to czworo Polaków i dwoje obcokrajowców.

Wśród 15 osób postrzelonych przez napastnika - poza Polakami - są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii.

Strzelanina w Krakowie. Co wiadomo do tej pory?

  • Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, ok. godz. 15.
  • 24-letni Polak, Michał O. (ur. w 2002 roku), mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, wjechał na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów z broni maszynowej.
  • Został postrzelony przez policjantów, ale mimo to nadal oddawał strzały; trafił do szpitala.
  • Miał na sobie strój taktyczny i kamizelkę kuloodporną,
  • Strzelał z broni bojowej - karabinka AR-15, a w bagażniku miał inne sztuki broni oraz mnóstwo amunicji.
  • Miał pozwolenie na broń do użytku sportowego,
  • Ofiar jest 6: 4 kobiety i 2 mężczyzn; a 16 osób jest rannych, w tym policjanci; jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim.
  • 24-latek nie był wcześniej notowany, nie był karany, nie jest żołnierzem, nie należał do Wojska Polskiego, nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem. 
  • Do Krakowa przyjechał premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński, szef MS Waldemar Żurek oraz przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego.
  • W sobotę wieczorem służby przeszukały mieszkanie strzelca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam trzy ciała - dwóch kobiet i mężczyzny.
     

Źródło: RMF24
Tagi: Kraków strzelanina

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