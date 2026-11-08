Po tragedii w Krakowie uruchomiono elektroniczną księgę kondolencyjną

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W Krakowie uruchomiono elektroniczną księgę kondolencyjną po tragicznych wydarzeniach, które wstrząsnęły miastem i całą Polską. Mieszkańcy mogą w niej oddać hołd ofiarom oraz wyrazić wsparcie dla ich rodzin.

Wpisy można przesyłać na adres e-mail: magiczny.krakow@um.krakow.pl z tytułem „KONDOLENCJE”.

Księga jest dostępna na stronie krakow.pl/ksiegakondolencyjna.

Jako pierwszy wpisał się prezydent miasta Łukasz Gibała, wyrażając solidarność z poszkodowanymi.

Prezydent Krakowa opublikował też wpis na platformie X: „Jutro (poniedziałek - przyp. red.) o godzinie 20:00 spotykamy się na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, żeby uczcić pamięć ofiar.

W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym”.

W Krakowie pierwszy raz od 1939 roku nie wybrzmiał hejnał 12 godzin - na tyle w Krakowie zapanowała cisza po masakrze na Rynku Głównym. 24-letni Michał O. zastrzelił tam wczoraj 6 osób, a 15 ranił. Kilku z poszkodowanych walczy o życie. Ze względu na żałobę w mieście hejnału mariackiego

Sześć ofiar śmiertelnych, 16 rannych

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na zatłoczony Rynek Główny i otworzył ogień do przechodniów.



W wyniku ataku zginęło sześć osób. To cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Ofiary śmiertelne to czworo Polaków i dwoje obcokrajowców.

Wśród 15 osób postrzelonych przez napastnika - poza Polakami - są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii.

Cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Ustalono tożsamość wszystkich zabitych przez 24-latka w Krakowie Znamy już tożsamość wszystkich osób, które zginęły we wczorajszej strzelaninie w centrum Krakowa – przekazał rano RMF FM wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. To cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Jedna z zabitych osób to obywatel Wielkiej Brytanii.…

Strzelanina w Krakowie. Co wiadomo do tej pory?