Samochód osobowy zapalił się rano na autostradzie A4 w miejscowości Kopce (Małopolskie). Ruch na jezdni w kierunku Krakowa został wstrzymany z powodu akcji gaśniczej. W rejonie zdarzenia utworzył się zator o długości ok. 6 km.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), do pożaru samochodu osobowego doszło na odcinku pomiędzy węzłem autostradowym Rudno a punktem poboru opłat w Balicach.



Na jezdni w kierunku Krakowa zapalił się samochód osobowy. Nie ma poszkodowanych. Straż pożarna prowadzi akcję gaszenia pojazdu, w związku z czym ruch na tej jezdni został wstrzymany. Utworzył się zator liczący ok. 6 km długości. Według GDDKiA utrudnienia potrwają ok. godziny.