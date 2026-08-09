Płatne parkowanie w kolejnych częściach miasta. Kraków powiększa strefę

RMF24

Już w poniedziałek zwiększy się obszar płatnego parkowania w Krakowie. Zmiany obejmą m.in. okolice Błoń i Ronda Matecznego.

Dlaczego za parkowanie w kolejnych częściach będzie trzeba płacić? Argumenty te same od lat

Zarząd Dróg Miasta Krakowa tłumaczy, że rozszerzenie Obszaru Płatnego Parkowania o kilka regionów ma na celu uszczelnienie i domknięcie obecnie obowiązujących granic.

„Rozszerzenie jest realizowane na prośbę mieszkańców oraz radnych zgłaszających problemy z dostępnością miejsc postojowych” - argumentują urzędnicy.

Nowe obszary objęte płatnym parkowaniem

Nowa podstrefa C obejmie okolice Cmentarza Podgórskiego, czyli obszar pomiędzy ulicami Wielicką i Powstańców Śląskich. Do strefy C zostaną także włączone okolice Ronda Matecznego, ograniczone ulicami Tischnera, Wadowicką i Kamieńskiego.

Zmiany pojawią się również w okolicach krakowskich Błoń – strefa zostanie rozszerzona m.in. o ul. 3 Maja oraz Miasteczko Studenckie AGH wraz z ulicą Reymonta. Dodatkowo zwiększy się zasięg sąsiadującej z tym obszarem podstrefy B30.

Nowe obszary płatnego parkowania zaczną obowiązywać od poniedziałku 10 sierpnia, natomiast abonamenty dla mieszkańców i użytkowników strefy można już kupować przez internet lub stacjonarnie w punkcie obsługi OPP.

Kiedy i ile trzeba zapłacić za parkowanie w Krakowie?

Mieszkańcy mający Kartę Krakowską za parkowanie płacą w podstrefie A – 6 zł za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą i 8 zł za trzecią. W strefie B jest to odpowiednio: 5, 6 i 7 zł, a w podstrefie C opłata jest stała, w wysokości 4 zł. Kolejne godziny kosztują tyle co pierwsza.

Dla osób, które nie mieszkają w Krakowie, opłata w podstrefie A za pierwszą godzinę wynosi 9 zł, za drugą – 10 zł, a za trzecią – 11 zł. W podstrefie B opłata ta wynosi 8 zł za pierwszą, 9 zł za drugą i 10 zł za trzecią godzinę, a w podstrefie C odpowiednio: 7, 8 i 9 zł. Kolejne godziny kosztują tyle co pierwsza.