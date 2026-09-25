Pędził Ferrari w Kłaju. Kierowca stracił prawo jazdy

RMF24

36-letni obywatel Niemiec stracił prawo jazdy po policyjnej kontroli w małopolskim Kłaju. Mężczyzna w terenie zabudowanym jechał swoim Ferrari 167 km/h.

Mężczyzna, który mieszka w powiecie bocheńskim, podróżował sportowym samochodem z żoną i dzieckiem. W Kłaju policjanci przyłapali go na znacznym przekroczeniu prędkości – w terenie zabudowanym jechał 167 km/h.

36-latek dostał mandat w wysokości 2500 zł i 15 punktów karnych. Na trzy miesiące stracił też prawo jazdy.

„Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie ograniczeń prędkości. Nawet samochód wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa nie jest w stanie zastąpić odpowiedzialności kierowcy” – zaznacza w komunikacie małopolska policja.

Funkcjonariusze przypominają, że szczególnie w terenie zabudowanym mogą się pojawić piesi, rowerzyści i inne pojazdy. To sprawia, że duża prędkość może doprowadzić do tragicznych skutków.