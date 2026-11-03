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Paraliż komunikacyjny w Krakowie. Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 listopada (09:08) Aktualizacja: Dzisiaj, 3 listopada (11:32)

Ciężarówka z wysięgnikiem zerwała sieć trakcyjną na Alei Pokoju w krakowskich Czyżynach. Są duże utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Moga one potrwać nawet do końca dnia.

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Paraliż komunikacyjny w Krakowie. Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie ósmej rano na skrzyżowaniu Alei Pokoju z ulicą Lema w krakowskich Czyżynach. 

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, ciężarówka z wysięgnikiem zerwała sieć trakcyjną, co spowodowało zatrzymanie ruchu tramwajowego w obu kierunkach. 

„Tramwaje nie jeżdżą Aleją Pokoju w obu kierunkach. Cztery linie wysłano na objazdy” – informują służby miejskie.

 

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W związku z awarią od ronda Grzegórzeckiego do ronda Czyżyńskiego kursuje komunikacja zastępcza. 

Problemy nie ominęły również kierowców. W rejonie skrzyżowania Alei Pokoju z ulicą Lema tworzą się spore korki, a przejazd przez to miejsce jest znacznie utrudniony. 

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Służby drogowe pracują nad usunięciem awarii, jednak nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch zostanie przywrócony do normy.

Po godz. 11.00 Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, że utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do końca dnia. Kilka linii tramwajowych kursuje innymi trasami. Chodzi między innymi o linie nr 14, 49, 1, 71 i 22.

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Źródło: RMF24

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