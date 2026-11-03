Paraliż komunikacyjny w Krakowie. Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną

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Ciężarówka z wysięgnikiem zerwała sieć trakcyjną na Alei Pokoju w krakowskich Czyżynach. Są duże utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Moga one potrwać nawet do końca dnia.

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie ósmej rano na skrzyżowaniu Alei Pokoju z ulicą Lema w krakowskich Czyżynach.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, ciężarówka z wysięgnikiem zerwała sieć trakcyjną, co spowodowało zatrzymanie ruchu tramwajowego w obu kierunkach.

„Tramwaje nie jeżdżą Aleją Pokoju w obu kierunkach. Cztery linie wysłano na objazdy” – informują służby miejskie.

W związku z awarią od ronda Grzegórzeckiego do ronda Czyżyńskiego kursuje komunikacja zastępcza.

Problemy nie ominęły również kierowców. W rejonie skrzyżowania Alei Pokoju z ulicą Lema tworzą się spore korki, a przejazd przez to miejsce jest znacznie utrudniony.

Służby drogowe pracują nad usunięciem awarii, jednak nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch zostanie przywrócony do normy.

Po godz. 11.00 Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, że utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do końca dnia. Kilka linii tramwajowych kursuje innymi trasami. Chodzi między innymi o linie nr 14, 49, 1, 71 i 22.