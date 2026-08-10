Oto najlepsze miasta do życia dla pokolenia Z. Na liście znalazł się Kraków

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Pokolenie Z, czyli osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem, nie zadowala się już tylko modnymi klubami i restauracjami. Dla młodych mieszkańców miast liczy się coś więcej: poczucie wspólnoty, dostęp do kultury, bliskość natury oraz wygodna komunikacja. Najnowszy ranking magazynu „TimeOut” pokazuje, które europejskie metropolie najlepiej odpowiadają na te potrzeby – a wśród nich znalazł się także polski akcent.

W Krakowie dobrze się żyje osobom z pokolenia Z

W Krakowie dobrze się żyje osobom z pokolenia Z / Shutterstock

Redakcja „TimeOut” przeanalizowała tysiące opinii młodych ludzi z całej Europy, skupiając się na odpowiedziach respondentów poniżej 30. roku życia.

Pod uwagę wzięto takie kryteria jak przystępność cenowa, oferta kulturalna, życie społeczne oraz możliwość nawiązywania znajomości. Efektem jest ranking miast, w których młodzi Europejczycy najlepiej odnajdują się w miejskiej rzeczywistości.

Porto na szczycie, Kraków w pierwszej dziesiątce

Pierwsze miejsce w rankingu zajęło portugalskie Porto. Miasto wyprzedziło znacznie większe metropolie, co – jak zauważają autorzy zestawienia – pokazuje, jak bardzo zmieniły się kryteria atrakcyjności miejskiej.

Dla młodych ludzi liczy się bowiem nie tylko skala możliwości zawodowych, lecz także jakość codziennego życia, atmosfera i łatwość odnalezienia własnego miejsca. Porto zachwyca lokalną kuchnią, architekturą i położeniem nad Atlantykiem, łącząc miejską energię z bliskością natury.

Na drugim miejscu uplasował się Edynburg, który został najwyżej ocenionym miastem Wielkiej Brytanii. Aż 90 proc. ankietowanych przedstawicieli Gen Z mieszkających w szkockiej stolicy przyznało, że są tam szczęśliwsi niż gdziekolwiek indziej.

Wyjątkowa atmosfera, historyczna zabudowa, liczne tereny zielone i bogata oferta kulturalna tworzą środowisko, w którym stosunkowo łatwo łączyć intensywne życie społeczne z chwilą oddechu – podkreślają autorzy rankingu.

Podium zamyka Kopenhaga, która przyciąga jakością miejskiej infrastruktury i możliwością wygodnego przemieszczania się bez samochodu. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Berlin oraz Walencja.

Kraków wyprzedza Paryż i Wiedeń

W pierwszej dziesiątce nie zabrakło polskiego miasta. Siódme miejsce zajął Kraków, który wyprzedził takie metropolie jak Paryż, Ateny czy Wiedeń. To dowód na to, że dawna stolica Polski potrafi przyciągnąć młodych nie tylko bogatą ofertą restauracji, kawiarni, muzeów i galerii sztuki, ale także swoim kameralnym charakterem.

Pokolenie Z docenia w Krakowie możliwość korzystania z kultury i życia społecznego bez konieczności wydawania fortuny. Ważne są dla nich także tzw. third places – przestrzenie pomiędzy domem a pracą czy szkołą, które sprzyjają spontanicznym spotkaniom i budowaniu lokalnych społeczności.

Nowe priorytety młodych Europejczyków

Jak pokazuje ranking „TimeOut”, młodzi mieszkańcy Europy szukają w miastach nie tylko rozrywki, ale przede wszystkim jakości życia, autentyczności i możliwości budowania relacji.