Ostatnia szansa na spotkanie z pisarzami. Finał Targów Książki w Krakowie

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Przed nami ostatnie dwa dni 29. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. To wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga miłośników literatury z całego kraju, w tym roku odbywa się pod wymownym hasłem „Uwaga: drugi człowiek”. W programie spotkania z wybitnymi pisarzami, dziennikarzami i osobowościami świata kultury. Sprawdź, co czeka na uczestników w ten weekend.

Garść najważniejszych informacji

29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odbywają się w dniach 22-25 października 2026 roku w EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Organizatorzy przygotowali bogaty program na sobotę i niedzielę, zapraszając zarówno dorosłych, jak i młodszych czytelników.

W sobotę targi są otwarte w godzinach 10:00–19:00, natomiast w niedzielę – od 10:00 do 17:00.

Dojazd i parking

Na teren EXPO Kraków można wygodnie dojechać komunikacją miejską. Do dyspozycji odwiedzających są tramwaje linii 1, 14 i 22 (przystanek Rondo 308. Dywizjonu) oraz autobusy: 174 i 178 (przystanek Centralna), 103 i 113 (przystanek Sołtysowska) oraz 148 (przystanek Galicyjska).

Na miejscu dostępny jest także płatny parking – koszt jednorazowego wjazdu wynosi 30 zł. Warto pamiętać, że liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, dlatego organizatorzy zalecają korzystanie z transportu publicznego.

Wyjątkowi goście

Tegoroczna edycja Targów Książki przyciągnęła imponującą liczbę znanych autorów, dziennikarzy oraz postaci ze świata kultury i nauki.

W sobotę wśród gości pojawią się między innymi Adam Mirek, Małgorzata Kuźmińska i Michał Kuźmiński, Ilona Łepkowska, Robert Bernatowicz, Szczepan Twardoch, Filip Chajzer, Artur Domosławski, Jacek Majchrowski, Grzegorz Kasdepke, Robert Makłowicz, Tomasz Stawiszyński, Jakub Małecki, Wojciech Chmielarz, Jakub Dymek, Anna Dymna, Max Czornyj, Jacek Dukaj, Mery Spolsky, Chris Niedenthal, Katarzyna Bonda, Rafał Majka, Łukasz Orbitowski, Wojciech Tochman, Maciej Siembieda, Robert Małecki, Piotr Głowacki, Martyna Wojciechowska, Piotr Zychowicz.

W niedzielę na odwiedzających czekają kolejne spotkania z takimi osobistościami jak Michał Rusinek, Ewa Woydyłło, Andrzej Dragan, Jacek Dubois, Igor Tuleya, Małgorzata Ohme, Wojciech Mann, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Vincent V. Severski, Michał Kuźmiński, Jakub Żulczyk, Piotr Zychowicz, Olga Tokarczuk, Leszek Miller, Juliusz Machulski, Robert Małecki, Karolina Korwin Piotrowska.

Ceny biletów

Wejście na Targi Książki jest biletowane. W sobotę bilet normalny kosztuje 30 zł, a ulgowy – 25 zł. W niedzielę ceny są nieco niższe: bilet normalny to koszt 26 zł, ulgowy – 22 zł. Dla rodzin, seniorów oraz innych grup przygotowano także specjalne bilety. Najmłodsi czytelnicy, czyli dzieci do lat 7, mogą wejść bezpłatnie.

Atrakcje dla wszystkich

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie to nie tylko okazja do zdobycia najnowszych publikacji i spotkań z ulubionymi autorami, ale także szansa na udział w panelach dyskusyjnych czy warsztatach. Wśród stoisk autorów i wydawnictw nie zabraknie premier książkowych czy możliwości zdobycia autografów. Ostatnie dwa dni 29. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świecie literatury, zdobyć cenne książkowe nowości i spotkać inspirujących twórców.