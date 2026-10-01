Orszak profesorski przejdzie ulicami Krakowa. Zmiany w ruchu

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Dzisiaj, 1 października, Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 663. rok akademicki. Z tej okazji ulicami w centrum Krakowa przejdzie tradycyjny orszak profesorski. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu drogowego w rejonie Starego Miasta.

Uroczysta inauguracja i tradycyjny pochód

Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu krakowskiej uczelni. Uroczystość w Auditorium Maximum poprzedza msza w kolegiacie św. Anny. Po nabożeństwie ulicami miasta wyruszy orszak profesorów UJ, który przejdzie na ul. Krupniczą.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z przemarszem orszaku wprowadzone zostały czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. W godzinach 7:00–11:00 na ul. św. Anny – na odcinku od ul. Podwale do ul. Jagiellońskiej – obowiązuje zakaz ruchu i zatrzymywania.

Dodatkowo, od około godziny 10:00 do 11:00, podczas przejścia orszaku z Collegium Maius do Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33, wystąpią chwilowe ograniczenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Straszewskiego i Piłsudskiego oraz na ulicach: Piłsudskiego, Wenecja i Krupniczej.

Wyjątkowa tradycja w sercu miasta

Tradycja uroczystego pochodu sięga drugiej połowy XIX wieku. Pierwszy uroczysty pochód w dniu inauguracji roku akademickiego w najstarszej uczelni w kraju odbył się w 1886 roku.

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorów reprezentujących każdy z 16 wydziałów, występujących publicznie w tradycyjnych strojach akademickich.

