Do końca miesiąca Spółka Restrukturyzacji Kopalń ma się skontaktować z osobami poszkodowanymi w związku z zapadliskiem na cmentarzu, do którego doszło pod koniec października ubiegłego roku. Deklaracja SRK padła podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Spółka - bez podawania szczegółów - wspomniała również o mieszkaniach zastępczych dla osób z zagrożonych zapadliskami rejonów.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych prezes SRK Janusz Smoliło zapowiadał wypłacenie odszkodowań za zapadnięcie się ziemi na cmentarzu w Trzebini.

Będzie to w formie odbudowy pomnika albo będziemy wypłacać należną kwotę. Z tym że zaznaczę, że odbudowa - zgodnie z tym, co mówili eksperci - dopiero może nastąpić co najmniej po roku czasu na tym miejscu, co była - powiedział prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych prezes SRK obiecał także, że mieszkańcy najbardziej zagrożonych rejonów Trzebini dostaną mieszkania zastępcze. Nie ujawnił jednak szczegółów.

SRK ma przesłać do komisji i do burmistrza harmonogram działań związanych z minimalizacją zagrożeń w Trzebini. Na następnym posiedzeniu uczestnicy komisji mają się odnosić do konkretnych punktów harmonogramu.

Burmistrz na komisji

Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk podkreślał podczas komisji, że "po 200 latach eksploatacji węgla, po błędach przeszłości - borykamy się z problemem". Oczekujemy namacalnych działań, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa - dodał.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji poinformował także, że "mieszkańcy nie wiedzą, co myśleć, co robić" oraz że "nie interesuje ich, jakimi metodami" będą prowadzone badania gruntów czy prace zabezpieczające teren. Chcemy czuć się bezpiecznie - podkreślił. Jak dodał, niektórzy mieszkańcy zgłaszają mu, że nie chcą tu mieszkać.

Przywołując ostatnie dane Państwowego Instytutu Geologicznego o prawie 500 miejscach zagrożonych pojawieniem się zapadlisk, w tym 38 w pobliżu do 20 metrów od zabudowań, zaznaczył, że nie tylko woda, ale i czas jest wrogiem mieszkańców.

Burmistrz wymienił cztery lokalizacje zamieszkane, istotnie zagrożone zapadnięciami: okolice ul. Młyńskiej, osiedla Misiury, ul. Górniczej i okolice osiedla Trentowiec. Włodarz gminy oczekuje informacji od SRK o terenach, które należy pozbawić dotychczasowych funkcji.

Okoczuk oczekuje również od SRK odszkodowań dla mieszkańców. Samorząd gminy nie jest w stanie tego udźwignąć i nie może z tego tytułu ponosić odpowiedzialności - zaznaczył.

Zapadlisko na cmentarzu

Do zapadlisk ziemi w Trzebini dochodzi od lat, nasiliły się one jednak w ubiegłym roku. O problemie stało się głośno jesienią 2022 roku, kiedy na cmentarzu parafialnym dziura wchłonęła ok. 40 grobów . Teren nekropolii jest zamknięty, wstęp mają tam tylko osoby prowadzące prace zabezpieczające.

Problem powstawania zapadlisk ma związek z prowadzoną w tym rejonie przed laty płytką eksploatacją górniczą oraz podnoszącym się poziomem wód podziemnych. W ciągu miesiąca podnosi się on średnio o pół metra. W niektórych miejscach jest na głębokości 12 metrów pod powierzchnią.

Szkody pogórnicze są spowodowane przez dawną kopalnię węgla kamiennego "Siersza" działającą w tym mieście od połowy XIX wieku. W latach 1999-2001 kopalnia zakończyła działalność. Na początku eksploatacja prowadzona była płytko, na głębokości 20-25 metrów. Potem podziemne chodniki schodziły coraz niżej.