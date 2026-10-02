Od poniedziałku wielki remont w okolicach Wawelu. Zmiany dla kierowców i pasażerów

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W poniedziałek 5 października rozpocznie się długo zapowiadany remont torowiska na ulicach św. Gertrudy i Stradomskiej w Krakowie. Prace obejmą naprawę łuków torowych na odcinku od Hotelu Royal do skrzyżowania z ulicą Dietla. Kierowcy oraz rowerzyści muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu oraz możliwe utrudnienia w tej części Starego Miasta.

W ścisłym centrum Krakowa w poniedziałek rozpocznie się remont torowiska. Chodzi o ul. św. Gertrudy i ul. Stradomską.

Jednokierunkowy ruch i objazdy

W związku z prowadzonymi robotami na remontowanym odcinku zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Dietla.

„Zakaz ruchu będzie obowiązywał w przeciwnym kierunku – dla kierowców jadących od ul. Dietla w stronę ul. św. Gertrudy” – informują służby miejskie.

Oznacza to, że kierowcy jadący od strony Dietla nie będą mogli przejechać przez remontowany fragment ulicy.

Fot. krakow.pl / materiały prasowe

Dla wszystkich uczestników ruchu, w tym rowerzystów, wyznaczone zostaną objazdy sąsiednimi ulicami. Organizatorzy prac zapewniają, że dojazd do posesji znajdujących się w rejonie remontu zostanie zachowany, a piesi będą mogli swobodnie przemieszczać się po okolicy.

Do kiedy potrwają utrudnienia?

Zakończenie robót planowane jest na połowę grudnia 2026 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że przed świętami wszystko wróci do normy.