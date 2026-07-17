Obcokrajowiec ranił Polaka nożem. Atak podczas Łemkowskiej Watry

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Polak został zraniony nożem przez obcokrajowca podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce – informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Ostatniej nocy doszło do sprzeczki między 37-letnim Polakiem a 46-letnim obcokrajowcem. Ofiara ataku trafiła do szpitala.

Do ataku doszło minionej nocy. W małopolskiej Zdyni odbywała się wtedy Łemkowska Watra. Wówczas miała miejsce sprzeczka między 37-letnim Polakiem, mieszkańcem Uścia Gorlickiego, a 46-letnim obcokrajowcem, którego narodowości policja oficjalnie nie podaje – informuje dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki.

Polak został zraniony nożem przez pijanego sprawcę. Ofiarę przewieziono do gorlickiego szpitala. Jak przekazał rzecznik tamtejszej policji, życiu mężczyzny nic nie zagraża.

Agresor został zatrzymany przez policję i prawdopodobnie usłyszy zarzut uszkodzenia ciała. Lokalne media podały, że ofiara ataku to radny powiatowy.