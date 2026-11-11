O kulach ruszył na ratunek policjantom. Poznaliśmy tożsamość bohatera z Krakowa

RMF24

To 70-letni Patrick jest cichym bohaterem z Krakowa, którego tożsamość od dnia zamachu próbowali ustalić internauci – ustalił „Gość Niedzielny”. Na nagraniach ze skrzyżowania ul. Stradomskiej i Dietla widać, jak mężczyzna, mimo poruszania się o kulach, pierwszy dociera do rannych policjantów. „Nie miałem i nie mam żadnych wątpliwości, że to Pan Bóg postawił mnie w tym miejscu i czasie, żeby pomóc rannym ludziom” – powiedział w rozmowie z gazetą.

Przez kilka dni internauci zastanawiali się, kim jest człowiek o kulach, którego widać na nagraniach z Krakowa. O pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny prosił nawet jeden z byłych krakowskich radnych, zaznaczając, że osobie z nagrania chciałby podziękować i wręczyć prezent. Ostatecznie do mężczyzny udało się dotrzeć dziennikarzom „Gościa Niedzielnego”.

Bohaterem okazał się Partick, który nie chce zdradzać swojego nazwiska. Mężczyzna pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale ma też polskie obywatelstwo. Redakcji opowiedział o tym, jak z jego perspektywy wyglądały wydarzenia z rogu Stradomskiej i Dietla.

„Stał tyłem do mnie z karabinem”

Mężczyzna na przystanku czekał na tramwaj powrotny do domu. Kiedy usłyszał strzały, myślał, że to fajerwerki. Tak jak inne, znajdujące się w pobliżu osoby, był zdezorientowany. Po chwili świadek usłyszał kolejny huk. Jak mówił, dopiero wtedy zorientował się, że doszło do zderzenia dwóch samochodów. Z jednego z pojazdów wysiadł mężczyzna z długą bronią.

Stał tyłem do mnie z karabinem w ręku wycelowanym w kierunku drugiego samochodu – opowiadał Patrick. Początkowo nie był pewien, czy obserwuje prawdziwą strzelaninę, czy może film. Nie widział też policjantów, a gdy ich zauważył nie rozumiał, dlaczego wojskowy - jak mu się wydawało - do nich strzela. W końcu napastnik padł, a po chwili na ziemię runął też policjant. To właśnie wtedy Patrick, mimo problemów z poruszaniem się, ruszył do rannych. Gdy do nich dotarł, zobaczył duże ilości krwi.

Krwotok tamowany szalikiem

Patrick w pierwszej kolejności zajął się rannym policjantem, którym później okazał się być starszy posterunkowy Jakub Kulik. Mężczyzna starał się ustalić, skąd wypływa krew, ale było to trudne ze względu na wyposażenie policjanta. Po chwili jednak się udało.

Zobaczyłem, że krew wypływa z górnej części klatki piersiowej, więc było dla mnie oczywiste, że trzeba ją zatamować – relacjonował.

Najpierw uciskał ranę własnymi rękami. Później otrzymał szal od jednej z kobiet, która również chciała pomóc. Niedługo później na miejscu pojawili się dwaj lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego – chirurdzy prof. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak. To oni przejęli profesjonalną pomoc rannym policjantom.

Patrick na tym jednak nie poprzestał. Zauważyłem, że mężczyźnie w wojskowym ubiorze nie poświęcano jeszcze dostatecznej uwagi, więc odwróciłem się, aby i jemu pomóc – zaznaczył. Mężczyzna znów szukał źródła krwotoku, a po znalezieniu rany w górnej części prawej nogi, znów ją uciskał aż zastąpiła go osoba wyposażona w odpowiedni opatrunek. Rannego przykryto folią termiczną. Ponieważ wiatr ją zwiewał, Patrick przycisnął ją swoimi kulami. Odsunął też na odpowiednią odległość magazynki z bronią, które leżały przy sprawcy strzelaniny.

Mężczyzna zaznaczył, że cała sytuacja trwała około 10 minut. Nie bał się podjąć interwencji, bo – jak tłumaczył – jest osobą głęboko wierzącą. Wiedziałem, że w tym momencie jest ze mną Bóg i że nie mam się czego bać. Powiem więcej - nie miałem i nie mam żadnych wątpliwości, że to Pan Bóg postawił mnie w tym miejscu i czasie, żeby pomóc rannym ludziom – podkreślił.

Ofiary w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

W sobotę 7 listopada wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób. O jego ofiarach wiemy coraz więcej. Oprócz 32-letniego DJ-a ze Szkocji w ataku życie straciła Ewelina, 47-letnia wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Burmistrz Chodzieży potwierdził, że w Krakowie zginęła malarka z Chodzieży, Izabela. Osierociła czworo dzieci, w tym 11-letnie bliźniaki. Zginął też 51-letni Robert Kosidło, to mężczyzna, który pomagał kupcom na Rynku Głównym. Wśród ofiar jest również 61-letnia Polka Dorota, a także 51-letnia obywatelka Austrii.

Mąż 51-letniej Austriaczki, który przyjechał z nią do Krakowa, został ranny w zamachu. Poszkodowani zostali też dwaj policjanci, strażak-ochotnik, a także 19-latek z Wielkiej Brytanii.