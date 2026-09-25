O krok od tragedii na torach w Małopolsce. Szokujące nagranie z kabiny pociągu

RMF24

Do groźnego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowo-drogowym między Andrychowem a Kętami (woj. małopolskie). Kamera zamontowana w kabinie pociągu POLREGIO zarejestrowała moment, w którym kierowca białego busa zignorował znaki drogowe i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżający skład.

To był kolejny przykład nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy.

We wtorek (22 września) po godzinie 16:30 na przejeździe kolejowo-drogowym między Andrychowem a Kętami kierowca białego busa zignorował znaki drogowe i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżający skład. Wszystko zarejestrowała kamera z kabiny maszynisty.

Refleks maszynisty uratował życie

Dzięki błyskawicznej reakcji maszynisty udało się uniknąć tragedii.

Gdyby nie to, dziesiątki ton metalu uderzyłyby prosto w kabinę kierującego busem – podkreśla Karol Jakubowski, rzecznik POLREGIO.

Pociąg uderzył w samochód, jednak siła zderzenia była niewielka i nikomu nic się nie stało. Zdarzenie zakończyło się jedynie kolizją, choć mogło dojść do poważnej katastrofy.

Apel o rozwagę na przejazdach kolejowych

Kolejarze przypominają, że pociągu nie da się zatrzymać w miejscu. Przejazdy kolejowo-drogowe to miejsca, gdzie pociąg ma zawsze pierwszeństwo.

Lekceważenie znaku STOP i czerwonych migających świateł to proszenie się o śmierć – ostrzegają pracownicy kolei.

Służby apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie znaków drogowych. Tylko rozwaga i respektowanie przepisów mogą zapobiec tragedii na torach.