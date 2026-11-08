Nowe informacje o stanie zdrowia ciężko rannego policjanta. Wojewoda ujawnia

RMF24

„Stan postrzelonego policjanta wciąż jest ciężki, choć znacząco lepszy niż kilka-kilkanaście godzin temu” - poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Dodał, że łącznie 16 rannych w sobotnim ataku w Krakowie pozostaje w szpitalach - w tym dwóch funkcjonariuszy. Stan 14 osób jest stabilny. „Jedyną osobą w stanie krytycznym jest sprawca zamachu” - przekazał.

O aktualnym stanie poszkodowanych Krzysztof Klęczar mówił na antenie Polsat News. W tym momencie 16 osób pozostaje w szpitalach. O 14 możemy powiedzieć, że są w stanie stabilnym. W stanie wciąż ciężkim, choć znacząco lepszym niż kilka-kilkanaście godzin temu, pozostaje jeden z policjantów. Jedyną osobą, która jest w stanie bardzo ciężkim, wręcz w stanie krytycznym, pozostaje sprawca zamachu - powiedział.

Pytany o bezpieczeństwo mieszkańców miast w województwie małopolskim, zwrócił uwagę na bardzo szybkie działanie wszystkich służb po oddaniu pierwszych strzałów przez 24-letniego sprawcę ataku oraz jego błyskawiczne ujęcie. Dlatego - w ocenie wojewody - należy ostrożnie podchodzić do masowego zamykania przestrzeni miejskich, w których gromadzą się ludzie.

Musimy dbać o bezpieczeństwo i o to będziemy się troszczyć, ale nie możemy tego sprowadzać tylko i wyłącznie do mechanicznych szykan, czy też ograniczenia ruchu. Bo tych zagrożeń jest znacznie więcej – tłumaczył.

„Dokonał niewyobrażalnego zła”

Wojewoda małopolski podkreślił, że zamachowiec, pozbawiając życia w sumie dziewięć osób, dokonał niewyobrażalnego zła, ale - jak mówił - trzeba szukać dobra.

Przejawem dobra jest tutaj reakcja społeczna. Blisko 40 telefonów do dyspozytorni medycznej, znacznie więcej do centrum powiadamiania ratunkowego. Błyskawiczna reakcja służb, ale też znakomita postawa będących na miejscu świadków. Ruszyli, by nieść pomoc, ratując życie – zaznaczył.

Wskazywał na postawę dwóch krakowskich chirurgów, którzy tuż po wymianie ognia najprawdopodobniej uratowali życie najbardziej rannego policjanta uczestniczącego w zatrzymaniu sprawcy.

Tego dobra jest więcej i nie możemy pozwolić, by ten człowiek swoim okrutnym i strasznym aktem terroru zniszczył wszystko, co przez lata Kraków i Małopolska budowały. Kraków był bezpieczny, Polska była bezpieczna, jest bezpieczna i bezpieczna będzie. Podobnie jak miasto Kraków - zapewnił.

2 minuty i 3 sekundy. Tyle trwał pościg za sprawcą strzelaniny w Krakowie Zaledwie dwie minuty i trzy sekundy - tyle trwał policyjny pościg za 24-latkiem, który w sobotę po południu otworzył ogień w centrum Krakowa. Pierwsze strzały na Rynku Głównym Michał O. oddał dokładnie o godz. 14:59.

Napastnik strzelał do przypadkowych ludzi

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych – w tym dwóch policjantów i zamachowiec.

W mieszkaniu rodziny zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.