Nowe fakty ws. rannych dorożkarzy po ataku w Krakowie. „Jak się pozbieramy, wrócimy”

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W ataku na Rynku Głównym w Krakowie zostało rannych kilku dorożkarzy. Jedna osoba została dziś wypisana ze szpitala, natomiast troje pozostałych rannych woźniców - dwie kobiety i mężczyzna - nadal przebywa w szpitalach. „Po tym wszystkim, jak się pozbieramy, wrócimy. Myślę, że już w sobotę powinny być pierwsze dorożki, które zdecydują się wyjechać” - zapowiedziała Dorota Litwicka, prezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich. W mieście trwa żałoba, a środowisko dorożkarskie organizuje zbiórkę na rzecz poszkodowanych.

Do tragedii doszło w sobotę, kiedy 24-letni napastnik wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów oraz czworo dorożkarzy. Siódmą ofiarą śmiertelną okazał się sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami, a dziś nad ranem zmarł w szpitalu.

W mieszkaniu rodziny zamachowca policjanci odnaleźli również trzy ciała - jego rodziców oraz siostry.

Walka o życie dorożkarzy

Wśród rannych znaleźli się czterej dorożkarze, którzy stali na postoju na Rynku Głównym. Jedna z poszkodowanych kobiet, która doznała rany szyi, przeszła operację usunięcia odłamków pocisku i w poniedziałek została wypisana do domu. Jak poinformował dr n. med. Tomasz Sorysz, pełniący obowiązki dyrektora medycznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, jej stan pozwolił na powrót do domu.

Pozostała trójka dorożkarzy - dwie kobiety i mężczyzna - wciąż przebywa w szpitalach. Ich stan określany jest jako ciężki.

Mężczyzna, który doznał dwóch ran postrzałowych brzucha i przeszedł operację, jest utrzymywany w stanie śpiączki. Druga ciężko ranna dorożkarka została postrzelona w głowę i dwukrotnie w klatkę piersiową – przekazała Dorota Litwicka.

Podczas ataku ucierpiały także cztery konie zaprzężone do dorożek. Wszystkie zwierzęta zostały natychmiast objęte opieką weterynaryjną.

Sobotni atak w Krakowie. Dorożkarze walczą o życie po strzelaninie W sobotnie popołudnie na Rynku Głównym w Krakowie doszło do tragicznej strzelaniny. Zamaskowany napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób, zabijając sześć osób i raniąc szesnaście kolejnych. Wśród poszkodowanych są dorożkarze, którzy walczą o…

Postoje dorożek zamknięte do odwołania

W związku z tragicznymi wydarzeniami, Urząd Miasta Krakowa podjął decyzję o zamknięciu postoju dorożek na płycie Rynku Głównego do odwołania. Nieczynne są także wszystkie postoje zastępcze na terenie miasta.

Prezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich, Dorota Litwicka, zapowiedziała powrót dorożek na Rynek Główny. Po tym wszystkim, jak się pozbieramy, wrócimy. Myślę, że już w sobotę powinny być pierwsze dorożki, które zdecydują się wyjechać, bo myślę, że do piątku będzie zamknięty postój – podkreśliła.

Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich rozpoczęło również zbiórkę pieniędzy na leczenie rannych, ich rehabilitację oraz wsparcie dla rodzin poszkodowanych.