Nowe drogi lokalne powstaną wzdłuż zakopianki. GDDKiA podpisała umowę

RMF24

Blisko 7 kilometrów nowych dróg lokalnych powstanie wzdłuż zakopianki między Krakowem a Głogoczowem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie dokumentacji tej inwestycji. Wartość zamówienia przekracza 3,3 mln zł.

Nowe drogi odciążą zakopiankę

W piątek podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy niemal 7 km dróg lokalnych, które mają powstać wzdłuż drogi krajowej nr 7, popularnie zwanej zakopianką, na odcinku między Krakowem a Głogoczowem.

Jak wyjaśnił Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, nowe drogi mają biec równolegle do zakopianki i przejąć część ruchu lokalnego między miejscowościami położonymi wzdłuż tej trasy.

Takie rozwiązanie poprawi funkcjonowanie zakopianki, gdyż skieruje część ruchu na nowe drogi biegnące wzdłuż DK7. Oddzieli to częściowo ruch lokalny od ruchu tranzytowego i turystycznego. Równocześnie pozwoli mieszkańcom okolicznych miejscowości podróżować na krótkich odcinkach bez konieczności wjazdu na zakopiankę – przekazał Ostrowski.

Zmiany na Zakopiance i likwidacja niebezpiecznych skrzyżowań

Budowa nowych dróg lokalnych to nie jedyna planowana zmiana. Wraz z realizacją inwestycji przewidziano likwidację trzech lewoskrętów na zakopiance – przy ul. Spadzistej w Gaju, w Mogilanach w pobliżu przystanku Włosań oraz na wysokości stacji paliw. Ma to poprawić bezpieczeństwo na tej ruchliwej trasie.

Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy: Kraków – Głogoczów oraz Głogoczów – Myślenice. Obecnie trwa weryfikacja ofert w przetargu na projekt drugiego etapu.

Inwestycja oczekiwana przez mieszkańców

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podkreślił, że inwestycja jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty lokalnych samorządów i mieszkańców.

To zrozumienie tego, o czym samorządowcy mówią, (o) konieczności upłynnienia ruchu i likwidacji tych skrzyżowań, które stwarzają największe zagrożenie (...). Po wielu latach ta inwestycja staje się faktem – zaznaczył wojewoda.

Kolejne inwestycje na DK7

Nowe drogi lokalne to kolejny etap modernizacji popularnej zakopianki. W ostatnich latach oddano do użytku m.in. węzeł drogowy w Gaju, kładki w Mogilanach i Głogoczowie, a także węzły w Krzyszkowicach i Myślenicach. Trwają również prace przy rozbudowie układu drogowego w Libertowie oraz przygotowania do budowy węzła w Jaworniku.

Budowa nowych dróg lokalnych wzdłuż DK7 na odcinku Kraków–Głogoczów planowana jest na lata 2031–2032.