Nowa linia tramwajowa powstanie w Krakowie. Mieszkańcy Azorów się doczekają

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Kraków zyska nową linię tramwajową, która połączy Krowodrzę Górkę z Azorami. W poniedziałek podpisano umowę na unijne dofinansowanie tej inwestycji. Miasto otrzyma aż 172,76 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Nowa linia tramwajowa – szczegóły inwestycji

Mieszkańcy Azorów - osiedla na północy Krakowa - w końcu się doczekają. Wczoraj podpisana została umowa o dofinansowanie budowy nowej linii tramwajowej.

Połączy ona istniejącą pętlę „Krowodrza Górka P+R” z nową pętlą, która powstanie w rejonie skrzyżowania ulic Weissa i Jaremy na Azorach.

W ramach inwestycji przewidziano również budowę trójkąta torowego w rejonie ulic Opolskiej i Weissa oraz odcinka torowiska w kierunku północnym, w stronę linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Kraków Batowice.

Projekt zakłada nie tylko budowę torowiska, ale także rozwój infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. W rejonie ul. Opolskiej zaplanowano parking Park & Ride na około 200 samochodów, z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturą dla rowerów.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzięki podpisanej umowie Kraków otrzyma do 172,76 mln zł ze środków unijnych, co pokryje znaczną część kosztów nowej inwestycji.

Nowa linia tramwajowa ma poprawić dostępność transportu publicznego dla mieszkańców Azorów i okolicznych osiedli, ułatwić dojazd do pozostałych części Krakowa oraz zwiększyć możliwości przesiadek pomiędzy różnymi środkami transportu.

Kolejne etapy realizacji

Teraz Zarząd Inwestycji Miejskich musi uzyskać decyzję ZRID, niezbędną do rozpoczęcia prac budowlanych. Równolegle przygotowywane są materiały do przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót.

Mieszkańcy Azorów czekają na linię tramwajową od kilkudziesięciu lat. Pierwsze wzmianki o tramwaju na Azory pojawiały się już w latach 60. XX wieku.