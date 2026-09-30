Nowa kładka w Krakowie nad Wisłą gotowa. Miasto zaprasza na wielkie otwarcie

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Już w najbliższą niedzielę, 4 października, mieszkańcy Krakowa będą mogli po raz pierwszy przejść się nową kładką Kazimierz–Ludwinów. Inauguracja tej długo wyczekiwanej przeprawy pieszo-rowerowej odbędzie się o godzinie 18:30. Nowoczesna konstrukcja nie tylko połączy dwa popularne rejony miasta, ale stanie się również nową atrakcją turystyczną nad Wisłą.

W niedzielę zostanie otwarta nowa kładka pieszo-rowerowa na Wiśle w Krakowie, która połączy dwa popularne rejony miasta – Kazimierz i Ludwinów.

Nowa przeprawa nad Wisłą wyróżnia się charakterystyczną formą architektoniczną. Tworzy ona efekt przeplatających się, łagodnie wyginających się wstęg, dzięki czemu przeprawa będzie rozpoznawalnym elementem krakowskiego krajobrazu – podkreślają realizatorzy projektu.

Miejsce spacerów, spotkań i odpoczynku

Konstrukcja składa się z trzech stalowych części – dwóch przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz centralnej części, która umożliwia zatrzymanie się i podziwianie widoku na Wisłę. To właśnie ta przestrzeń ma stać się nowym miejscem spotkań i odpoczynku dla mieszkańców.

Budowana od stycznia 2024 roku kładka Kazimierz–Ludwinów liczy ok. 130 m. Jest szeroka na prawie 14 m, a w najwyższym punkcie osiąga wysokość blisko 16 m.

Połączy bulwar Inflancki między ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej.

Fot. Jan Graczyński/krakow.pl

Budowa kładki to efekt wielomiesięcznych prac i dużego przedsięwzięcia inżynieryjnego. Oprócz samej przeprawy powstała również nowa infrastruktura towarzysząca – przebudowane ciągi piesze i rowerowe, dojścia, pochylnie, schody oraz oświetlenie.

Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne i formalności związane z przygotowaniem kładki do udostępnienia mieszkańcom.

Wspólne świętowanie otwarcia

Oficjalna inauguracja została zaplanowana na niedzielę, 4 października, o godzinie 18:30. Do wspólnego świętowania otwarcia i skorzystania z nowej przeprawy zaproszeni są wszyscy Krakowianie.