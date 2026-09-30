Nowa kładka w Krakowie nad Wisłą gotowa. Miasto zaprasza na wielkie otwarcie

W niedzielę zostanie otwarta nowa kładka pieszo-rowerowa na Wiśle w Krakowie, która połączy dwa popularne rejony miasta – Kazimierz i Ludwinów.
Nowa przeprawa nad Wisłą wyróżnia się charakterystyczną formą architektoniczną. Tworzy ona efekt przeplatających się, łagodnie wyginających się wstęg, dzięki czemu przeprawa będzie rozpoznawalnym elementem krakowskiego krajobrazu – podkreślają realizatorzy projektu.
Miejsce spacerów, spotkań i odpoczynku
Konstrukcja składa się z trzech stalowych części – dwóch przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz centralnej części, która umożliwia zatrzymanie się i podziwianie widoku na Wisłę. To właśnie ta przestrzeń ma stać się nowym miejscem spotkań i odpoczynku dla mieszkańców.
Budowana od stycznia 2024 roku kładka Kazimierz–Ludwinów liczy ok. 130 m. Jest szeroka na prawie 14 m, a w najwyższym punkcie osiąga wysokość blisko 16 m.
Połączy bulwar Inflancki między ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej.
Budowa kładki to efekt wielomiesięcznych prac i dużego przedsięwzięcia inżynieryjnego. Oprócz samej przeprawy powstała również nowa infrastruktura towarzysząca – przebudowane ciągi piesze i rowerowe, dojścia, pochylnie, schody oraz oświetlenie.
Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne i formalności związane z przygotowaniem kładki do udostępnienia mieszkańcom.
Wspólne świętowanie otwarcia
Oficjalna inauguracja została zaplanowana na niedzielę, 4 października, o godzinie 18:30. Do wspólnego świętowania otwarcia i skorzystania z nowej przeprawy zaproszeni są wszyscy Krakowianie.