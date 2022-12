Magnitudę 2,5 miał podziemny wstrząs w kopalni Janina w małopolskim Libiążu. Do wstrząsu doszło do około trzeciej nad ranem - w rejonie jednej ze ścian wydobywczych.

Zdjęcie ilustacyjne / Shutterstock

Praca w rejonie wstrząsu została wstrzymana. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

"Cały dom chodził! Jak Ktoś ogląda filmy o trzęsieniu ziemi, to zapraszam do Babic! Będzie miał takie przeżycia i to za darmo od kopalni Janina! Zawału idzie dostać ! Babice i miejscowości obok" - tak opisują swoje odczucia słuchacze RMF FM.

"W domu meble się ruszały, obudziły się dzieci. Tak nie można normalnie funkcjonować" - opisuje sytuację w Żarkach koło Libiąża pan Rafał.

"Przeciszów, powiat oświęcimski znowu dość mocno odczuwalny wstrząs... Czy ktoś w końcu coś z tym zrobi, czy musi dojść do jakieś tragedii? Tak się nie da żyć" - pyta w mailach zaniepokojona pani Klaudia.

Wstrząs odczuwalny był tez w pobliskim Chrzanowie oraz Pogorzycach.