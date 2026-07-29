Nocny pożar mieszkania w Tarnowie. Są poszkodowani

RMF24

Dwie osoby trafiły do szpitala po nocnym pożarze w Tarnowie w Małopolsce. Paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Łącznie trzeba było ewakuować 27 osób.

Do groźnego pożaru doszło w nocy z wtorku na środę w Tarnowie w Małopolsce.

Paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym przy ul. Sowińskiego.

Dwie osoby trafiły do szpitala, a jedna z nich była reanimowana przez strażaków i ratowników medycznych.

Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, konieczna była natychmiastowa ewakuacja wszystkich mieszkańców budynku. Łącznie swoje domy musiało opuścić 27 osób.

Działania strażaków zakończyły się po godz. 2:00 w nocy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.