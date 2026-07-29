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Nocny pożar mieszkania w Tarnowie. Są poszkodowani

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (07:29)

Dwie osoby trafiły do szpitala po nocnym pożarze w Tarnowie w Małopolsce. Paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Łącznie trzeba było ewakuować 27 osób.

Nocny pożar mieszkania w Tarnowie. Są poszkodowani
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Do groźnego pożaru doszło w nocy z wtorku na środę w Tarnowie w Małopolsce. 

Paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym przy ul. Sowińskiego.  

Dwie osoby trafiły do szpitala, a jedna z nich była reanimowana przez strażaków i ratowników medycznych

Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, konieczna była natychmiastowa ewakuacja wszystkich mieszkańców budynku. Łącznie swoje domy musiało opuścić 27 osób.

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Działania strażaków zakończyły się po godz. 2:00 w nocy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. 

Źródło: RMF24
Tagi: pożar

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