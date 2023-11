Wyjątkowy eksponat zobaczycie już w ten weekend w Muzeum Narodowym w Krakowie. To sztandar Związku Legionistów Polskich Okręg Wilno. Jest pierwszym przedmiotem ze zbiorów Muzeum Czynu Niepodległościowego na Oleandrach udostępnianym publiczności.

Wystawa "Matejko. Malarz i historia" w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie / Jerzy Ochoński / PAP

Naszym zadaniem, po przejęciu zbiorów, było ich zabezpieczenie - mówił reporterowi RMF FM Markowi Wiosło kustosz Piotr Wilkosz.

Sztandar Związku Legionistów Polskich Okręg Wilno przeszedł już pierwszą fazę konserwacji (anoksję, czyli proces oczyszczenia z mikroorganizmów, które żyją w środowisku tlenowym) i może być bezpiecznie prezentowany. Będzie eksponowany na II piętrze Gmachu Głównego MNK.

Pamiątki związane z Legionami zostały przejęte w kwietniu podczas egzekucji administracyjnej i jako depozyt są obecnie przechowywane w archiwum Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zostaną poddane konserwacji w pracowniach MNK.

Ich stan jest różny. Część obiektów, zwłaszcza rzemiosła artystycznego, jest w stanie dobrym. Jeśli chodzi o tkaniny istnieje podejrzenie, że są zagrzybione i zapleśniałe, pobrano wymazy i wkrótce będziemy wiedzieć, czy wymagają one fumigacji - mówił Piotr Wilkosz. W najgorszym stanie były tekstylia: sztandary i mundury - dodał.

Zabezpieczenie eksponatów i ich konserwacja potrwa do końca przyszłego roku. Później pamiątki legionowe będą częścią nowej stałej wystawy w Domu Józefa Piłsudskiego na Oleandrach.

Listopadowy weekend w MNK

Listopad to miesiąc, w którym przypada rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i czas, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli.

Jak co roku zapraszamy publiczność do wspólnego świętowania rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem patronuje temu wydarzeniu Jan Matejko, bo chyba dla żadnego artysty nadzieja i wiara w odzyskanie wolności nie były tak ważne, jak dla niego. On tego momentu nie doczekał. Ale dzięki tym, którzy poważnie potraktowali jego przesłanie, my możemy się tą wolnością cieszyć - mówi Jagoda Gumińska-Oleksy z Działu Edukacji MNK. Weekend 11-12 listopada nazwaliśmy weekendem wolnych duchów, bo o tego wolnego ducha, który mieszka w każdym z nas, chodzi.

W weekend (11-12 listopada) Muzeum Narodowe zaprasza na rodzinne warsztaty, oprowadzanie po wystawie "Matejko. Malarz i historia" i zatańczenie poloneza wspólnie z tancerzami baletu Cracovia Danza.

PROGRAM

Sobota, 11 listopada, MNK Gmach Główny

10.15-13.00 - "Księżyc, przepowiednie i radosne świętowanie", warsztaty rodzinne na wystawie "Matejko. Malarz i historia", wstęp w cenie biletu na wystawę (5 zł)

11.00-12.30 i 13.00-14.30 - "Teatr obrazów Jana Matejki", oprowadzanie tematyczne po wystawie "Matejko. Malarz i historia", wstęp w cenie biletu na wystawę (5 zł)

11.00-13.00 - "Moc zapachu, siła dymu", warsztaty tworzenia naturalnych kadzideł dla dorosłych i młodzieży. Wstęp 25 zł, możliwość zakupu biletu na stronie internetowej lub w kasie przed wydarzeniem, jeśli będą wolne miejsca

15.00-16.00 - "Polonez z Matejką" - pod kierunkiem profesjonalistów będzie można poznać kroki poloneza, a tancerze baletu Cracovia Danza zaprezentują dwa polskie tańce (Mazurek i taniec Wesoły). Udział bezpłatny

16.00-17.30 - "Światła listopadowej nocy", warsztaty tworzenia jesiennych lampionów z recyklingu dla dorosłych i młodzieży. Wstęp 20 zł, zakup biletu na stronie internetowej lub w kasie jeśli będą wolne miejsca.

Niedziela, 12 listopada

MNK Gmach Główny:

11.00-12.30 - "Barwy wspólne", warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 4-10 lat. Udział bezpłatny, konieczna rezerwacja pod adresem mailowym rezerwacja@mnk.pl lub numerem telefonu 12 433 57 44

12.00-13.30 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Matejko. Malarz i historia", wstęp w cenie biletu na wystawę (5 zł)

MNK Arsenał

12.00-16.00 - "Historia na żywo - rekonstrukcja" - przenieś się do fascynującej epoki XVII wieku z Grupą Historyczną Parva Armis z Krakowa oraz Klubem Oręża Dawnego Klinga z Nowego Targu