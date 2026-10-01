Niezwykłe odkrycie w Zamku Żupnym w Wieliczce

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Podczas prac remontowych w Zamku Żupnym, będącym siedzibą Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, odkryto fragmenty kamiennego muru, które mogą pochodzić nawet z XIV wieku. Znalezisko to rzuca nowe światło na historię zamku i jego dawnych umocnień.

Pozostałości kamiennego muru pochodzącego prawdopodobnie z XIV wieku odkryto podczas prac remontowych w Zamku Żupnym, siedzibie Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. To prawdopodobnie fragment dawnych umocnień oraz fundament południowej części zamku.

Niezwykłe odkrycie podczas prac ziemnych

Jak poinformował dyrektor muzeum Jan Godłowski, relikty zostały odnalezione podczas robót ziemnych prowadzonych wewnątrz Zamku Południowego.

Badania architektoniczne wykazały, że jest to dobrze zachowany fragment lica kamiennego, do którego w przeszłości dostawione były budynki gospodarcze. Eksperci przypuszczają, że mur stanowił część dawnych umocnień oraz fundament południowej części zamku.

Zabezpieczenie i przyszła ekspozycja

Odkryte relikty zostaną odpowiednio zabezpieczone zgodnie z decyzją konserwatora zabytków. Niewykluczone, że w przyszłości fragmenty muru zostaną udostępnione zwiedzającym.

Modernizacja zamku nabiera tempa

W „Domu pośród Żupy” (Zamek Środkowy) zakończono już remont dachu, a prace przy elewacji i wykończeniu wnętrz są na ukończeniu. Całe skrzydło ma być gotowe w maju przyszłego roku, co znacząco zwiększy możliwości wystawiennicze muzeum.

Dzięki połączeniu odnowionych przestrzeni powierzchnia wystawiennicza muzeum wzrośnie czterokrotnie: z dotychczasowych 400 metrów kwadratowych o blisko 1,5 tys. metrów kwadratowych - podkreślił Jan Godłowski.

Równolegle postępują prace w skrzydle południowym, gdzie już zrealizowano szyb nowoczesnej windy, która ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i rodzinom z dziećmi. Po zakończeniu remontu, zabytek zyska nowe funkcje, w tym nowoczesne sale warsztatowe przeznaczone na cele edukacyjne.

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest stworzenie nowej wystawy stałej pod tytułem „Solny klejnot w koronie”, która przedstawi historię solnego przedsiębiorstwa od połowy XIII wieku aż do 1996 roku, kiedy w Wieliczce zakończono przemysłowe wydobycie soli.