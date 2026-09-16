Nieprawidłowości i fałszerstwa przed wyborami prezydenckimi w Krakowie? Prokuratura bada sprawę

Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia od komisarza wyborczego w Krakowie.
Dotyczą one nieprawidłowości, w tym fałszerstw, przy sporządzaniu list poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta - b. prezesa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka.
Miejska Komisja Wyborcza nie dopuściła Mariana Banasia i Bartosza Bocheńczaka do udziału w wyborach prezydenckich w Krakowie. Powodem była niewystarczająca liczba ważnych podpisów poparcia.
Komitet Banasia zebrał 2048 ważnych podpisów (3611 nieważnych), a komitet Bocheńczaka – 2745 ważnych (2289 nieważnych). Do rejestracji wymagano co najmniej 3 tysięcy ważnych podpisów.
Zmarli na listach poparcia?
Według zawiadomienia komisarza wyborczego, na listach poparcia obu kandydatów znalazły się dane osób zmarłych. „Chodzi o kilkadziesiąt takich przypadków na listach obu kandydatów” – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Prokuratura będzie prowadzić postępowanie w oparciu o artykuły 248 paragraf 6 oraz 270 paragraf 1 kodeksu karnego. Przepisy te przewidują odpowiedzialność karną za nadużycia przy sporządzaniu list poparcia, w tym wpisywanie danych osób zmarłych (do 3 lat więzienia) oraz fałszowanie dokumentów (do 5 lat więzienia).
Ośmioro kandydatów na starcie
Ostatecznie Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa.
Są to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL) oraz Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).
Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Nowego gospodarza miasta wybiorą mieszkańcy po tym, jak w maju w referendum odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.