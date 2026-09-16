Nieprawidłowości i fałszerstwa przed wyborami prezydenckimi w Krakowie? Prokuratura bada sprawę

RMF24

Do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza wpłynęły dwa zawiadomienia dotyczące nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa. Sprawa dotyczy byłego prezesa NIK Mariana Banasia oraz polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka. Jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk, śledczy będą badać, czy doszło do fałszerstw i innych nadużyć.

Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia od komisarza wyborczego w Krakowie.

Dotyczą one nieprawidłowości, w tym fałszerstw, przy sporządzaniu list poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta - b. prezesa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka.

Miejska Komisja Wyborcza nie dopuściła Mariana Banasia i Bartosza Bocheńczaka do udziału w wyborach prezydenckich w Krakowie. Powodem była niewystarczająca liczba ważnych podpisów poparcia.

Komitet Banasia zebrał 2048 ważnych podpisów (3611 nieważnych), a komitet Bocheńczaka – 2745 ważnych (2289 nieważnych). Do rejestracji wymagano co najmniej 3 tysięcy ważnych podpisów.

Zmarli na listach poparcia?

Według zawiadomienia komisarza wyborczego, na listach poparcia obu kandydatów znalazły się dane osób zmarłych. „Chodzi o kilkadziesiąt takich przypadków na listach obu kandydatów” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Prokuratura będzie prowadzić postępowanie w oparciu o artykuły 248 paragraf 6 oraz 270 paragraf 1 kodeksu karnego. Przepisy te przewidują odpowiedzialność karną za nadużycia przy sporządzaniu list poparcia, w tym wpisywanie danych osób zmarłych (do 3 lat więzienia) oraz fałszowanie dokumentów (do 5 lat więzienia).

Ośmioro kandydatów na starcie

Ostatecznie Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa.

Są to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL) oraz Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Nowego gospodarza miasta wybiorą mieszkańcy po tym, jak w maju w referendum odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.