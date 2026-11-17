RMF24

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała nowe informacje ws. głośnego wypadku na ulicy Solnej. W sierpniu 26-letni kierowca potrącił tam idących chodnikiem rodziców, którzy prowadzili wózek z niemowlęciem. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu, a 8-miesięczne dziecko zostało ranne. Teraz ustalono, z jaką prędkością jechało auto 26-latka.

Tomasz Waszczuk, rzecznik krakowskiej prokuratury, poinformował w najnowszym komunikacie, że w chwili wypadku samochód kierowany przez Huberta B. poruszał się z prędkością około 85 km/h. Co ważne, w tamtym miejscu obowiązuje ograniczenie do 30 km/h.

Badania krwi 26-letniego kierowcy potwierdziły, że w momencie wypadku nie był pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Śledczy złożyli do sądu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla młodego kierowcy.

Opinia biegłego w sprawie prędkości samochodu potwierdza wstępne ustalenia, o których informowano tuż po tragicznym wypadku na ul. Solnej. Już wtedy prokuratura przekazywała, że to przez nadmierną prędkość 26-latek stracił panowania nad autem, wjechał na chodnik i uderzył w idącą nim parę z dzieckiem. Rodzice potrąconego chłopca zmarli w szpitalu. Oboje mieli 32 lata.

Niedługo po wypadku na ulicy Solnej pojawiły się progi zwalniające, pomiędzy którymi zainstalowano elastyczne słupki.