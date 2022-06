Proces 38 osób powiązanych ze zorganizowaną grupą przestępczą pseudokibiców "Wisła Sharks" rusza we wtorek przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Prokurator zarzucił oskarżonym 241 przestępstw.

Paweł M. "Misiek" na sali Sądu Okręgowego w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Śledztwo w tej sprawie prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, przy współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podkarpackim Oddziałem Straży Granicznej.

Na ławie oskarżonych - jak przekazała PK - zasiądzie 38 osób, wśród których znaleźli się m.in. Paweł M. ps. Misiek, Gruby, Grzegorz Z. ps. Zielak, Paweł B. ps. Rondel, Norbert C. ps. Divi, Artur D. ps. Arczi, Janusz F. ps. Teddy, Michał K. ps. Cherlawy, Kamil K. ps. Lama, Adrian K. ps. Adik, Patryk K. ps. Mietek, Michał K. ps. Trybek, Marcin M. ps. Maczo, Krzysztof M. ps. Szkodnik, Marcin M. ps. Cytryna, Dawid N. ps. Latino, Mateusz P. ps. Dolar, Marcin W. ps. Zibi, Łukasz S. ps. Shrek oraz Marek Z. ps. Korek.

Prokurator zarzucił 22 oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej "Wisła Sharks". Za działanie w niej prawomocnym wyrokiem krakowskiego sądu pięć lat temu skazani zostali już Patryk K. ps. Mietek, Krzysztof M. ps. Szkodnik i Dawid N. ps. Latino.

Bójki, pobicia, narkotyki

38 osób zostało oskarżonych o popełnienie 241 czynów, w tym przede wszystkim o bójki i pobicia, w tym również przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów, takich jak maczety i noże. Część osób została oskarżona o przestępstwa narkotykowe polegające na wewnątrzwspólnotowym obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, m.in marihuany, kokainy, amfetaminy.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że oskarżeni w swoim działaniu kierowali się ustalonymi i obowiązującymi w ramach grupy zasadami dotyczącymi awansowania, nagradzania, karania i degradowania jej członków. Ponadto brali udział w naradach i zbiórkach, na których uzgadniano i planowano dalszą działalność grupy, jak również czerpali zyski z funkcjonowania grupy pochodzące głównie z handlu narkotykami.

Według ustaleń śledczych przynależność do "Sharksów" wiązała się z zobowiązaniem do eliminacji sympatyków przeciwnych drużyn piłkarskich w Krakowie, co określane było mianem tzw. dojeżdżania. Przeprowadzane "akcje" polegały na tym, że "Sharksi" poruszali się samochodami ulicami dzielnic i obszarów, gdzie mogli spotkać sympatyków wrogiego klubu. Szukali tych, których powiązani byli ze strukturami pseudokibiców, albo tych nieostrożnie wyrażających swoje sympatie piłkarskie poprzez założenie nieodpowiedniego elementu ubioru. Organizowali też "akcje", podczas których przeprowadzane były zaplanowane wcześniej ataki.

"Występy"... zagraniczne

Starcia niejednokrotnie kończyły się tragicznie - dochodziło m.in. do poważnych pobić i zabójstw. Oprócz tego członkowie grupy zajmowali się handlem środkami psychoaktywnymi - kokainą, amfetaminą, marihuaną, mefedronem i innymi. Działalność jej członków nie ograniczała się tylko do Krakowa i innych polskich miejscowości - prowadzili ją też m.in. w Holandii, Czechach, Włoszech, Francji i Szwecji.

Do tej pory prokuratorzy z małopolskiej PK skierowali już kilkanaście aktów oskarżenia wobec kilkudziesięciu osób wchodzących w skład tej grupy; o kierowanie "Sharksami" oskarżeni są Paweł M. ps. Misiek i Grzegorz Z. ps. Zielak.