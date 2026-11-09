Nie żyje zamachowiec z Krakowa. Co dalej ze śledztwem?

Zamachowiec z Krakowa nie żyje
Dziś rano małopolska policja przekazała, że nie żyje 24-letni Michał O. - zamachowiec z Krakowa. Mężczyzna od soboty przebywał w szpitalu, po tym, jak został postrzelony w wymianie ognia z policjantami. Jego stan od początku był określany przez lekarzy jako krytyczny.
Co dalej ze śledztwem ws. zamachowca?
Śmierć sprawcy sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie nie wpływa na zaplanowane czynności prokuratury. Śledczy będą nadal badać m.in. motywy działania napastnika i jego ewentualne powiązania – poinformował PAP prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej.
Jak wyjaśnił, śmierć mężczyzny oznacza natomiast rezygnację z czynności procesowych związanych bezpośrednio z Michałem O. - w tym przedstawienia mu zarzutów i zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych.
W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – zaznaczył prok. Stasielak.
Dodał, że prokuratura przesłucha wszystkich wytypowanych świadków, a śledczy będą nadal gromadzić i analizować materiał dowodowy, w tym dotyczący motywów działania sprawcy oraz jego ewentualnych powiązań.
Śledztwo dotyczy śmierci 9 osób
Śledztwo prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Dotyczy ono sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie oraz zabójstwa trzech członków najbliższej rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według dotychczasowych ustaleń śledczych, obu czynów miała dokonać ta sama osoba.
Dziś rano mają rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak informował PAP prok. Stasielak, badania mogą potrwać dwa dni ze względu na skomplikowany charakter ran postrzałowych.