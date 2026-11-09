Nie żyje zamachowiec z Krakowa. Co dalej ze śledztwem?

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W poniedziałek nad ranem w jednym z krakowskich szpitali zmarł Michał O. - 24-letni zamachowiec, który w sobotę po południu otworzył ogień do przechodniów w centrum Krakowa. Zastrzelił sześć osób, ranił 15. Kilka godzin później w mieszkaniu rodziny mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego siostry i rodziców. Śledztwo w obu tych sprawach zostało połączone. Prokuratura podkreśla, że śmierć Michała O. nie będzie miała wpływu na śledztwo.

Do zamachu doszło w centrum Krakowa w sobotę po godz. 15, zdj. Art Service

Do zamachu doszło w centrum Krakowa w sobotę po godz. 15, zdj. Art Service / PAP

Zamachowiec z Krakowa nie żyje

Dziś rano małopolska policja przekazała, że nie żyje 24-letni Michał O. - zamachowiec z Krakowa. Mężczyzna od soboty przebywał w szpitalu, po tym, jak został postrzelony w wymianie ognia z policjantami. Jego stan od początku był określany przez lekarzy jako krytyczny.

Nie żyje sprawca strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie Nie żyje 24-letni Michał O., z Ostrowca Świętokrzyskiego, który w sobotę 7 listopada ok. godz. 15 wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając z broni bojowej do przypadkowych przechodniów. Zabił 6 osób, 15 ranił. Informację o…

Co dalej ze śledztwem ws. zamachowca?

Śmierć sprawcy sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie nie wpływa na zaplanowane czynności prokuratury. Śledczy będą nadal badać m.in. motywy działania napastnika i jego ewentualne powiązania – poinformował PAP prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej.

Jak wyjaśnił, śmierć mężczyzny oznacza natomiast rezygnację z czynności procesowych związanych bezpośrednio z Michałem O. - w tym przedstawienia mu zarzutów i zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych.

W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – zaznaczył prok. Stasielak.

Dodał, że prokuratura przesłucha wszystkich wytypowanych świadków, a śledczy będą nadal gromadzić i analizować materiał dowodowy, w tym dotyczący motywów działania sprawcy oraz jego ewentualnych powiązań.

„Mamy pewne dowody”. Minister sprawiedliwości pytany o motywy zamachowca z Krakowa „Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat” - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o motywy sprawcy sobotniej strzelaniny w Krakowie. Zaznaczył, że…

Śledztwo dotyczy śmierci 9 osób

Śledztwo prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Dotyczy ono sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie oraz zabójstwa trzech członków najbliższej rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według dotychczasowych ustaleń śledczych, obu czynów miała dokonać ta sama osoba.

Dziś rano mają rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak informował PAP prok. Stasielak, badania mogą potrwać dwa dni ze względu na skomplikowany charakter ran postrzałowych.