Nie żyje sprawca strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie

RMF24

Nie żyje 24-letni Michał O., z Ostrowca Świętokrzyskiego, który w sobotę 7 listopada ok. godz. 15 wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając z broni bojowej do przypadkowych przechodniów. Zabił 6 osób, 15 ranił. Informację o śmierci Michała O. podała małopolska policja.

Do zamachu doszło w sobotę tuż po godz. 15 w centrum Krakowa, zdj. Art Service

Do zamachu doszło w sobotę tuż po godz. 15 w centrum Krakowa, zdj. Art Service / PAP

Zmarł 24-letni sprawca masakry w Krakowie

Nie żyje Michał O. Informację o jego śmierci podała na platformie X małopolska policja.

„Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu” - czytamy we wpisie.

Informację potwierdziła też rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Służby wojewody małopolskiego informują, że zgon Michała O. stwierdzono o godz. 4:30.

Wjechał na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień

24-latek w sobotę 7 listopada wjechał od strony ul. Sławkowskiej czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w samym centrum Krakowa, strzelając z długiej broni do przypadkowych przechodniów. Zastrzelił 6 osób - 4 kobiety i 2 mężczyzn - a kilkanaście ranił. Następnie uciekał przez m.in. ul. Grodzką. Doszło do wymiany ognia z policją. Został postrzelony i zabrany do jednego z krakowskich szpitali. Do końca oddawał strzały w kierunku policjantów. W czarnym Subaru, którym się poruszał, znaleziono jeszcze kilka sztuk broni i ogromną ilość amunicji.

W mieszkaniu Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób

W jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono 7 sztuk broni i ciała jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry. Michał O. miał pozwolenie na broń sportową. Nie był notowany ani karany.

Co mogło być motywem sprawcy?

Wciąż nie wiadomo, co kierowało Michałem O. W niedzielę wieczorem w TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że jest za wcześnie, aby mówić o motywach sprawcy. Czy te motywy to były rzeczywiście jakieś problemy rodzinne, czy też podłoże było zupełnie inne, tego nie wiemy, ale nie możemy wykluczyć tutaj tych właśnie motywacji, które legły u podstaw tak dramatycznych zdarzeń. Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – mówił.

Służby bardzo skrupulatnie analizują przedmioty, które znaleziono przy nim i to, co posiadał także w domu. Wydaje mi się, że możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że działał sam – mówił Żurek.

I tutaj musimy poczekać, aż służby i policja zbadają te wszystkie jego kontakty telefoniczne, internetowe. Sprawdzą, z kim się kontaktował, czy stały jeszcze za tym jakieś organizacje, czy inne osoby – mówił prokurator generalny, podkreślając, że w dniu ataku 24-latek z pewnością działał sam.

Śledczy zakwalifikowali zdarzenie jako „czyn terrorystyczny”. Jak przekazał prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej śmierć Michała O. nie wpływa na czynności prokuratury. Śledczy będą nadal badać m.in. motywy działania napastnika i jego ewentualne powiązania.

Według zapowiedzi prokuratury w poniedziałek rano mają rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Trwa żałoba narodowa

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zarządził żałobę trwającą do 11 listopada łącznie, natomiast prezydent Karol Nawrocki żałobę narodową 8 i 9 listopada.

Skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej prowadzące do Rynku Głównego, niedaleko Sukiennic, fot. Przemysław Błaszczyk; RMF MAXX / RMF MAXX

Strzelanina na krakowskim rynku, 7/11/2026; fot. Jan Graczyński / East News

Strzelanina na krakowskim rynku, 7/11/2026; fot. Wojciech Matusik / East News

Strzelanina na krakowskim rynku, 7/11/2026; fot.Art Service / PAP

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