Nie dotykaj tych kostek. W Małopolsce trwa jesienna akcja szczepienia lisów

Szczepionki dla lisów – jak wygląda akcja?
Na terenie województwa małopolskiego trwają zrzuty szczepionek przeciw wściekliźnie, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się tej groźnej choroby. Przynęty w postaci brązowych kostek lub krążków o intensywnym, rybim zapachu są rozrzucane z samolotów oraz rokładane ręcznie w lasach, na polach, łąkach a także w parkach.
Wewnątrz każdej przynęty znajduje się blister z preparatem, który po zjedzeniu przez lisa uodparnia go na wirusa.
Wścieklizna – zagrożenie dla ludzi i zwierząt
Wścieklizna to jedna z najgroźniejszych chorób wirusowych atakujących układ nerwowy zarówno zwierząt, jak i ludzi.
Początkowe objawy mogą przypominać grypę, jednak później pojawiają się m.in. wodowstręt, ślinotok oraz poważne zaburzenia neurologiczne.
Choroba jest niemal zawsze śmiertelna, jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowana i leczona.
Apel do mieszkańców – nie dotykaj przynęt!
Służby weterynaryjne apelują do mieszkańców, by nie dotykali rozrzuconych przynęt. Po kontakcie z człowiekiem szczepionki tracą skuteczność, ponieważ lisy wyczuwają ludzki zapach i unikają takich kostek.
Szczególną ostrożność podczas spacerów powinni wykazać właściciele psów i innych zwierząt domowych. Jeśli zwierzę połknie przynętę, należy niezwłocznie skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii
Efekty szczepień
Dzięki regularnym akcjom szczepień liczba przypadków wścieklizny w Małopolsce znacząco spadła. Jeszcze w 2010 roku odnotowano 118 przypadków tej choroby, a rok później 60. Od 2018 roku nie stwierdzono w regionie ani jednego przypadku wścieklizny.
Akcja szczepienia lisów w Małopolsce potrwa do końca września. Mieszkańcy mogą spacerować po terenach objętych zrzutami, jednak powinni zachować czujność.