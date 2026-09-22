Nie dotykaj tych kostek. W Małopolsce trwa jesienna akcja szczepienia lisów

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W Małopolsce ruszyła akcja rozrzucania szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Weterynarze ostrzegają mieszkańców przed dotykaniem przynęt i apelują o szczególną ostrożność podczas spacerów z czworonogami. Sprawdź, jak wygląda akcja i dlaczego jest tak ważna dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Szczepionki dla lisów – jak wygląda akcja?

Na terenie województwa małopolskiego trwają zrzuty szczepionek przeciw wściekliźnie, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się tej groźnej choroby. Przynęty w postaci brązowych kostek lub krążków o intensywnym, rybim zapachu są rozrzucane z samolotów oraz rokładane ręcznie w lasach, na polach, łąkach a także w parkach.

Wewnątrz każdej przynęty znajduje się blister z preparatem, który po zjedzeniu przez lisa uodparnia go na wirusa.

Wścieklizna – zagrożenie dla ludzi i zwierząt

Wścieklizna to jedna z najgroźniejszych chorób wirusowych atakujących układ nerwowy zarówno zwierząt, jak i ludzi.

Początkowe objawy mogą przypominać grypę, jednak później pojawiają się m.in. wodowstręt, ślinotok oraz poważne zaburzenia neurologiczne.

Choroba jest niemal zawsze śmiertelna, jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowana i leczona.

Materiały prasowe

Apel do mieszkańców – nie dotykaj przynęt!

Służby weterynaryjne apelują do mieszkańców, by nie dotykali rozrzuconych przynęt. Po kontakcie z człowiekiem szczepionki tracą skuteczność, ponieważ lisy wyczuwają ludzki zapach i unikają takich kostek.

Szczególną ostrożność podczas spacerów powinni wykazać właściciele psów i innych zwierząt domowych. Jeśli zwierzę połknie przynętę, należy niezwłocznie skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii

Efekty szczepień

Dzięki regularnym akcjom szczepień liczba przypadków wścieklizny w Małopolsce znacząco spadła. Jeszcze w 2010 roku odnotowano 118 przypadków tej choroby, a rok później 60. Od 2018 roku nie stwierdzono w regionie ani jednego przypadku wścieklizny.

Akcja szczepienia lisów w Małopolsce potrwa do końca września. Mieszkańcy mogą spacerować po terenach objętych zrzutami, jednak powinni zachować czujność.