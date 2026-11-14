„Nie damy się sterroryzować”. Dorożkarze wrócili na Rynek Główny w Krakowie

„To nie znaczy, że zapomnieliśmy”
To, że wracamy, to nie znaczy, że zapomnieliśmy o tragedii. Wierzymy, że z najgorszego wydarzenia da się podnieść – mówił mediom w sobotę na Rynku Głównym Eryk Nęcek ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.
Przyznał, że w dorożkarzach jest strach, ból, złość na to, co się stało, ale i jest nadzieja, wiara, że taka tragedia nie powtórzy się i że Rynek będzie taki jak kiedyś.
Jego zdaniem obecność dorożkarzy na Rynku może pomóc odczuć ludziom „że normalność wraca” i zmniejszyć niepokój u tych, którzy omijają to miejsce po wydarzeniach sprzed tygodnia.
Ranni dorożkarze w szpitalach
Nęcek pytany o stan zdrowia woźniców rannych w strzelaninie 7 listopada poinformował, że jego ciocia Agnieszka wciąż ma odłamki w dłoni i nodze, czekają ją kolejne operacje; jego przyjaciółkę Basię również czeka operacja; pan Piotr wybudził się ze śpiączki, jego stan poprawia się, ale - jak powiedział dorożkarz - odłamki tkwią nadal w jego sercu.
Według Nęcka ich powrót do pracy to kwestia co najmniej miesięcy, a być może lat – i chodzi nie tylko o kwestie zdrowia fizycznego, ale o rany psychiczne. Podziękował za modlitwy i wsparcie, także to materialne, dla rannych. Trwa zbiórka pieniędzy na ich leczenie, rehabilitację i pomoc rodzinom poszkodowanych.
Zwierzęta, które ucierpiały w ataku, pozostają pod opieką weterynaryjną. Mają rany powierzchowne. Ich narządy i mięśnie nie zostały uszkodzone.
Nęcek przyznał, że mierzenie się ze świadomością tego, co się stało, nie jest łatwe. I powrót na Rynek też nie jest łatwy. Wszystkim dorożkarzom jest ciężko – powiedział i podkreślił: Nie damy się sterroryzować jednemu panu, który zamierzał usunąć życie z tego miejsca.
Zamach na Rynku Głównym w Krakowie
7 listopada w strzelaninie na Rynku Głównym rannych zostało czworo dorożkarzy. Troje z nich odniosło poważne obrażenia. Jeden opuścił już szpital.
Po ataku w krakowskich szpitalach pozostaje jeszcze siedem osób. Według sobotnich informacji biura wojewody ich stan jest stabilny.
W strzelaninie 7 listopada na Rynku Głównym zginęło sześć osób. 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. 24-latek samochodem wjechał na płytę rynku i otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.
Małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo w sprawie zamachu.