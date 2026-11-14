„Nie damy się sterroryzować”. Dorożkarze wrócili na Rynek Główny w Krakowie

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Tydzień po zamachu na Rynku Głównym w Krakowie dorożkarze wrócili do pracy na najważniejszym placu miasta. „Wierzymy, że z najgorszego wydarzenia da się podnieść” - powiedział Eryk Nęcek ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich. Troje rannych dorożkarzy wciąż jest w szpitalach.

„To nie znaczy, że zapomnieliśmy”

To, że wracamy, to nie znaczy, że zapomnieliśmy o tragedii. Wierzymy, że z najgorszego wydarzenia da się podnieść – mówił mediom w sobotę na Rynku Głównym Eryk Nęcek ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Przyznał, że w dorożkarzach jest strach, ból, złość na to, co się stało, ale i jest nadzieja, wiara, że taka tragedia nie powtórzy się i że Rynek będzie taki jak kiedyś.

Jego zdaniem obecność dorożkarzy na Rynku może pomóc odczuć ludziom „że normalność wraca” i zmniejszyć niepokój u tych, którzy omijają to miejsce po wydarzeniach sprzed tygodnia.

Po zamachu w Krakowie: Kolejna osoba wyszła ze szpitala, ustalono trasę przejazdu sprawcy Kolejna osoba ranna w sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie opuściła szpital. W pięciu krakowskich lecznicach nadal hospitalizowanych jest 10 poszkodowanych. Prokuratura kontynuuje ustalanie motywu zbrodni i analizuje trasę przejazdu sprawcy.

Ranni dorożkarze w szpitalach

Nęcek pytany o stan zdrowia woźniców rannych w strzelaninie 7 listopada poinformował, że jego ciocia Agnieszka wciąż ma odłamki w dłoni i nodze, czekają ją kolejne operacje; jego przyjaciółkę Basię również czeka operacja; pan Piotr wybudził się ze śpiączki, jego stan poprawia się, ale - jak powiedział dorożkarz - odłamki tkwią nadal w jego sercu.

Według Nęcka ich powrót do pracy to kwestia co najmniej miesięcy, a być może lat – i chodzi nie tylko o kwestie zdrowia fizycznego, ale o rany psychiczne. Podziękował za modlitwy i wsparcie, także to materialne, dla rannych. Trwa zbiórka pieniędzy na ich leczenie, rehabilitację i pomoc rodzinom poszkodowanych.

Zwierzęta, które ucierpiały w ataku, pozostają pod opieką weterynaryjną. Mają rany powierzchowne. Ich narządy i mięśnie nie zostały uszkodzone.

Nęcek przyznał, że mierzenie się ze świadomością tego, co się stało, nie jest łatwe. I powrót na Rynek też nie jest łatwy. Wszystkim dorożkarzom jest ciężko – powiedział i podkreślił: Nie damy się sterroryzować jednemu panu, który zamierzał usunąć życie z tego miejsca.

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Zamach na Rynku Głównym w Krakowie

7 listopada w strzelaninie na Rynku Głównym rannych zostało czworo dorożkarzy. Troje z nich odniosło poważne obrażenia. Jeden opuścił już szpital.

Po ataku w krakowskich szpitalach pozostaje jeszcze siedem osób. Według sobotnich informacji biura wojewody ich stan jest stabilny.

W strzelaninie 7 listopada na Rynku Głównym zginęło sześć osób. 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. 24-latek samochodem wjechał na płytę rynku i otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo w sprawie zamachu.