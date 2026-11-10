Narkotyki ukryte pod miałem węglowym. Służby udaremniły gigantyczny przemyt

RMF24

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Ponad 170 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości przekraczającej 3 miliony złotych przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji. Narkotyki były ukryte pod warstwą miału węglowego w ciężarówce jadącej z Hiszpanii do Polski.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili kontrolę w okolicach Kostrzyna pod Poznaniem.

Zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę, która przewoziła miał węglowy. Samochód z ładunkiem jechał z Hiszpanii do Polski. Jak się okazało, transport nie został zgłoszony do rejestru SENT, co jest obowiązkowe przy przewozie tego typu towarów.

Marihuana ukryta pod miałem węglowym

Podczas szczegółowego sprawdzania ładunku funkcjonariusze natrafili na podejrzane worki typu big-bag. Po dokładnej kontroli okazało się, że pod warstwą miału węglowego ukryto aż 170 szczelnie zamkniętych opakowań z zielonobrunatnym suszem roślinnym.

Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczony towar to marihuana.

Sposób ukrycia pakunków miał utrudnić ich wykrycie i wymagał dokładnego sprawdzenia przewożonego towaru – podkreślił rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Narkotyki warte miliony

Łącznie funkcjonariusze przejęli ponad 170 kilogramów marihuany, której czarnorynkowa wartość przekracza 3 miliony złotych.

Kierowca ciężarówki, obywatel Polski, został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych za przewóz towaru bez numeru referencyjnego SENT.

Obecnie dalsze czynności w sprawie prowadzi Centralne Biuro Śledcze Policji.