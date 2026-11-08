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Mszy nie będzie, Rynek Główny i przyległe ulice w Krakowie zamknięte

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 listopada (08:00) Aktualizacja: Dzisiaj, 8 listopada (09:46)

Pojawiły się informacje o organizacji dziś mszy św. na Rynku Głównym w Krakowie w związku z wczorajszą strzelaniną. Policja informuje: takie wydarzenie nie odbędzie się na pewno w najbliższym czasie. Na Rynku Głównym trwają oględziny miejsca tragedii. Mieszkańcy i turyści powinni dać pracować służbom. Rynek Główny i okoliczne ulice są zamknięte. Kraków obudził się już po wstrząsającej strzelaninie, w której zginęło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych. Na budynkach miejskich wiszą opuszczone do połowy masztu flagi przepasane kirem. Przepasane kirem flagi powiewają także na tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej.

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Mszy nie będzie, Rynek Główny i przyległe ulice w Krakowie zamknięte
Fot. Bartosz Siedlik, AFP, Maciej Sołtys, RMF FM /East News
  • Rozpoczęły się ponowne oględziny miejsc, gdzie wczoraj doszło do masakry. Zamknięty jest Rynek Główny wraz z przyległymi ulicami oraz trasa ucieczki sprawcy czyli ulice: Grodzka, skrzyżowanie z placem Wszystkich Świętych, Stradomska, skrzyżowanie z Gertrudy jak również skrzyżowanie Dietla i Stradomskiej.
  • Policja informuje też, że żadna zapowiadana msza na Rynku Głównym się nie odbędzie.
  • W Krakowie pierwszy raz od 1939 roku nie wybrzmiał hejnał mariacki. Szczegóły i zdjęcia z miejsca strzelaniny można znaleźć poniżej.
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Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś

Przy ulicy Szewskiej prowadzącej na płytę Rynku Głównego w Krakowie stoi wóz satelitarny RMF FM. Dziś odbywają się ponowne oględziny miejsc, w których wczoraj padły strzały z broni maszynowej 24-letniego Michała O. z Ostrowca Świętokrzyskiego, który zabił 6 osób, a 15 ranił.

Będziemy ponownie zamykać Rynek Główny w Krakowie i ulice przyległe. Chodzi o ponowne oględziny i zabezpieczenie śladów - powiedziała podinsp. Katarzyna Cisło.

Policja poinformowała także o tym, że w najbliższym czasie nie odbędzie się żadna zapowiadana na Rynku Głównym msza. Policja prosi mieszkańców i turystów, żeby dali pracować służbom.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę, która potrwa do 11 listopada. Nie pozwólmy, żeby te wydarzenia były wykorzystywane przez kogoś, kto chciałby nas podzielić. Rynek znów będzie należał do nas wszystkich - powiedział wczoraj wieczorem, dziękując straży miejskiej, policji, strażakom, ratownikom oraz ludziom, którzy otworzyli swoje drzwi uciekającym z miejsca zdarzenia. Ogólnopolska żałoba obowiązuje 8 i 9 listopada. 

W Krakowie odwołano koncerty, spektakle i wszelkie imprezy. Ogłosił to m.in. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego. Na tramwajach i autobusach oraz budynkach miejskich powiewają flagi przepasane kirem.

Strzelanina w Krakowie. Co wiadomo do tej pory?

  • Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, ok. godz. 15.
  • 24-letni Polak, Michał O. (ur. w 2002 roku), mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, wjechał na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów z broni maszynowej.
  • Został postrzelony przez policjantów, ale mimo to nadal oddawał strzały; trafił do szpitala.
  • Miał na sobie strój taktyczny i kamizelkę kuloodporną,
  • Strzelał z broni bojowej - karabinka AR-15, a w bagażniku miał inne sztuki broni oraz mnóstwo amunicji.
  • Miał pozwolenie na broń do użytku sportowego,
  • Ofiar jest 6: 4 kobiety i 2 mężczyzn; a 16 osób jest rannych, w tym policjanci; jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim.
  • 24-latek nie był wcześniej notowany, nie był karany, nie jest żołnierzem, nie należał do Wojska Polskiego, nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem. 
  • Do Krakowa przyjechał premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński, szef MS Waldemar Żurek oraz przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego.
  • W sobotę wieczorem służby przeszukały mieszkanie strzelca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam trzy ciała - dwóch kobiet i mężczyzny. 

 

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Źródło: RMF24
Tagi: strzelanina żałoba

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