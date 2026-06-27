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Potężny pożar w Małopolsce. Kłęby dymu widoczne z kilku kilometrów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (16:37) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (17:04)

Płonie hala przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Informację dostaliśmy od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziły nam ją służby. Ucierpiała jedna osoba. Kłęby dymu widoczne są z kilku kilometrów. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej, dlatego w okolicy mogą występować utrudnienia drogowe.

Potężny pożar w Małopolsce. Kłęby dymu widoczne z kilku kilometrów
/RMF FM

W Mszanie Dolnej w województwie małopolskim doszło do ogromnego pożaru. Płonie hala magazynowo-usługowa przy ul. Orkana. 

Według informacji RMF FM ucierpiała jedna osoba.

Na ten moment zadysponowano 20 pojazdów. Nad miastem unosi się potężny słup czarnego dymu. Apelujemy do mieszkańców o nieotwieranie okien i niewychodzenie z domów - powiedział nam st. kpt. Wojciech Bogacz z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: RMF24
Tagi: pożar hali Mszana Dolna

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