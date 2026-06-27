RMF24

Potężny pożar w Małopolsce. Kłęby dymu widoczne z kilku kilometrów

Płonie hala przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Informację dostaliśmy od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziły nam ją służby. Ucierpiała jedna osoba. Kłęby dymu widoczne są z kilku kilometrów. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej, dlatego w okolicy mogą występować utrudnienia drogowe.