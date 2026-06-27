Potężny pożar w Małopolsce. Kłęby dymu widoczne z kilku kilometrów
Autor:
Magdalena Olejnik
Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (16:37)
Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (17:04)
Płonie hala przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Informację dostaliśmy od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziły nam ją służby. Ucierpiała jedna osoba. Kłęby dymu widoczne są z kilku kilometrów. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej, dlatego w okolicy mogą występować utrudnienia drogowe.
W Mszanie Dolnej w województwie małopolskim doszło do ogromnego pożaru. Płonie hala magazynowo-usługowa przy ul. Orkana.
Według informacji RMF FM ucierpiała jedna osoba.
Na ten moment zadysponowano 20 pojazdów. Nad miastem unosi się potężny słup czarnego dymu. Apelujemy do mieszkańców o nieotwieranie okien i niewychodzenie z domów - powiedział nam st. kpt. Wojciech Bogacz z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej.
Więcej informacji wkrótce.