RMF24

Hejt nie kończy się na ekranie telefonu. Obraźliwe komentarze i słowa mogą wpływać na psychikę, relacje z rówieśnikami i poczucie własnej wartości. O tym, jak rozpoznawać mowę nienawiści, zwalczać ją i reagować na nią, będziemy edukować młodzież w Małopolsce.

Internet i media społecznościowe stały się naturalną przestrzenią komunikacji młodych ludzi. To właśnie tam, każdego dnia pojawiają się opinie, komentarze i dyskusje. Nie wszystkie są jednak wyrażane w sposób, które szanują drugiego człowieka. Szczególnie słowo napisane w Internecie, w tym anonimowo, może szybko dotrzeć do dużej liczby odbiorców i pozostawać tam przez długi czas, powodując poniżenie i krzywdę drugiej osoby.

Projekt „Młodzież mówi NIE hejtowi w Małopolsce”, realizowany jest przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego we współpracy z Pedagogicznymi Bibliotekami Wojewódzkimi z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Hejt ma realne konsekwencje, bo obraźliwe słowa potrafią zranić.

Obraźliwy komentarz może trwać kilka sekund. Jego konsekwencje mogą być znacznie dłuższe. Hejt może wpływać na samopoczucie, relacje z innymi oraz sposób, w jaki młody człowiek postrzega samego siebie.

Dlatego ważne jest nie tylko rozpoznanie krzywdzących zachowań, ale również zrozumienie, dlaczego nie powinny być one bagatelizowane. Projekt zwraca uwagę na wpływ hejtu na zdrowie psychiczne, relacje rówieśnicze oraz konsekwencje prawne.

To także próba pokazania, że odpowiedzialność za słowa nie kończy się wraz z kliknięciem przycisku „opublikuj”, „zablokuj” czy „usuń”. Za ekranem zawsze znajduje się drugi człowiek i jego emocje.

Wiedza zamiast obojętności

Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale zaproszenie do wspólnego działania obejmuje również nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Podczas cyklu wykładów i warsztatów odbiorcy będą mogli spotkać się z ekspertami, między innymi psychologami, prawnikami i pedagogami. Rozmowy mają pomóc im lepiej poznać konsekwencje hejtu oraz dowiedzieć się, jak reagować na krzywdzące komentarze i zachowania.

Istotną częścią spotkań będzie możliwość zadawania pytań dotyczących ich doświadczeń z hejtem z którym młodzi ludzie mogą spotkać się na co dzień – zarówno w Internecie, jak i poza nim.

Więcej informacji o projekcie:

Młodzież mówi NIE hejtowi w Małopolsce | Samorząd Województwa Małopolskiego

Nie tylko problem młodzieży

Choć projekt kierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi aktywnie korzystających z mediów społecznościowych, problem hejtu dotyczy całej społeczności. Szkoła, rodzina i środowisko rówieśnicze mogą odgrywać ważną rolę w budowaniu świadomości, empatii i odpowiedzialności za słowa.

„Młodzież mówi NIE hejtowi w Małopolsce” ma być przestrzenią nie tylko do zdobywania wiedzy, ale również do rozmowy.

Pierwsze spotkanie już 6 października

Inauguracja projektu odbędzie się 6 października 2026 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejne wykłady i warsztaty będą odbywać się w instytucjach województwa.

Cel projektu można podsumować prostym przesłaniem: słowa mogą ranić, ale mogą też budować. Warto więc zastanowić się przed wysłaniem komentarza, wiadomości czy posta, jaki ślad zostawi on w drugim człowieku.

Buduj dobrym słowem.