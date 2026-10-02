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Miasto zabrało im ziemię, podatek został. Mieszkańcy czekali na odszkodowanie dwa lata

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 października (10:00)

Mieszkańcy ul. Kułakowskiego i Krępy w Krakowie otrzymali odszkodowania za ziemię odebraną im pod budowę ul. 8 Pułku Ułanów. Czekali na nie dwa lata. W tym czasie także płacili podatek za grunt, którego de facto już nie mieli. Po interwencji reportera RMF MAXX procedura przyśpieszyła.

Miasto zabrało im ziemię, podatek został. Mieszkańcy czekali na odszkodowanie dwa lata
Fot. Przemysław Błaszczyk /RMF MAXX

Firma realizująca budowę ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie rozpoczęła prace na wysokości bloków przy ul. Kułakowskiego i Krępy w październiku 2024 roku – wyjaśniali nam na początku tego roku pan Rafał, pani Jagoda, pani Elżbieta i pani Magdalena, z którymi rozmawiał wtedy dziennikarz RMF MAXX Przemysław Błaszczyk.

Po kilku miesiącach nasz reporter wrócił do mieszkańców, aby sprawdzić, co wydarzyło się po jego ostatniej wizycie i czy ta paradoksalna sytuacja została rozwiązana.

Wtedy lawinowo zaczęło się coś dziać, w zasadzie po tej interwencji, po tej transmisji w radiu. W dwa tygodnie dostaliśmy już pierwszą informację odnośnie urzędnika, który jest przypisany do naszej sprawy, no i zaczęło się to dziać – przyznaje pani Magdalena.

Odszkodowania wypłacono po dwóch latach 

Mieszkańcy przyznają również, że trzy dni temu otrzymali odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ul. 8 Pułku Ułanów. Łącznie mowa o kwotach idących w setki tysięcy złotych.

Pozostaje trzymać kciuki, że w marcu dostaniemy wyrównanie i zwrot podatku, który płaciliśmy, i że kolejny raz nie będziemy już musieli go płacić – dodają mieszkańcy.


Źródło: RMF MAXX
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