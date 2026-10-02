Miasto zabrało im ziemię, podatek został. Mieszkańcy czekali na odszkodowanie dwa lata

RMF24

Mieszkańcy ul. Kułakowskiego i Krępy w Krakowie otrzymali odszkodowania za ziemię odebraną im pod budowę ul. 8 Pułku Ułanów. Czekali na nie dwa lata. W tym czasie także płacili podatek za grunt, którego de facto już nie mieli. Po interwencji reportera RMF MAXX procedura przyśpieszyła.

Firma realizująca budowę ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie rozpoczęła prace na wysokości bloków przy ul. Kułakowskiego i Krępy w październiku 2024 roku – wyjaśniali nam na początku tego roku pan Rafał, pani Jagoda, pani Elżbieta i pani Magdalena, z którymi rozmawiał wtedy dziennikarz RMF MAXX Przemysław Błaszczyk.

Po kilku miesiącach nasz reporter wrócił do mieszkańców, aby sprawdzić, co wydarzyło się po jego ostatniej wizycie i czy ta paradoksalna sytuacja została rozwiązana.

Wtedy lawinowo zaczęło się coś dziać, w zasadzie po tej interwencji, po tej transmisji w radiu. W dwa tygodnie dostaliśmy już pierwszą informację odnośnie urzędnika, który jest przypisany do naszej sprawy, no i zaczęło się to dziać – przyznaje pani Magdalena.

Odszkodowania wypłacono po dwóch latach

Mieszkańcy przyznają również, że trzy dni temu otrzymali odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ul. 8 Pułku Ułanów. Łącznie mowa o kwotach idących w setki tysięcy złotych.

Pozostaje trzymać kciuki, że w marcu dostaniemy wyrównanie i zwrot podatku, który płaciliśmy, i że kolejny raz nie będziemy już musieli go płacić – dodają mieszkańcy.