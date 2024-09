Małe, radosne i bardzo ruchliwe. Jamniki to popularne psy, które mają swoich fanów m.in. w Krakowie. W stolicy Małopolski jest ich tylu, że już od wielu lat organizowany jest tam tzw. marsz jamników. W niedzielę odbyła się 26. edycja imprezy.

Uczestnik 26. krakowskiego marszu jamników / Łukasz Gągulski / PAP

Uczestnicy wydarzenia spotkali się nad Wisłą. Marsz ruszył spod pomnika psa Dżoka przy Bulwarze Czerwieńskim.

Obecny był m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który jest posiadaczem jamnika o imieniu Muffin.

Jamniki, choć może nie od razu przychodzi to do głowy, są psami myśliwskimi. Przez lata były wykorzystywane do polowań na zwierzęta ryjące nory. Cechuje je upór i nieustępliwość. Znane są ze swojego przywiązania i lojalności w stosunku do właściciela.