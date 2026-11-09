Marsz ciszy i księga kondolencyjna. Gesty jedności i pamięci po tragedii w Krakowie

Księga kondolencyjna będzie dostępna do środy
Księga kondolencyjna będzie wyłożona od poniedziałku do środy od godziny 9:00 do 19:00 w holu Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych.
Wcześniej na stronie miasta umożliwiono składanie kondolencji w formie elektronicznej. Jako pierwszy wpis w internetowej księdze kondolencyjnej opublikował prezydent Krakowa Łukasz Gibała.
Wieczorny marsz hołdem dla ofiar
O godz. 20 na rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej rozpocznie się organizowany przez miasto wspólnie z policją marsz ciszy. Będzie to hołd dla ofiar sobotniej tragedii, ale też moment pokazujący solidarność mieszkańców.
O godz. 20 zapalimy 3 znicze tam, gdzie 3 osoby zostały zabite. Następnie przejdziemy do kolejnych dwóch punktów. W każdym zapalimy taką liczbę zniczy, jak liczba osób (które tam zginęły - przyp. red.). Będzie to marsz w ciszy. Nie będzie żadnych przemówień. Będziemy się łączyli w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar - relacjonował w rozmowie z reporterką RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała.
W marszu wezmą udział także wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar i marszałek województwa Łukasz Smółka.
„Inaczej się chodzi po tym mieście”
W niedzielę wieczorem Rynek Główny w Krakowie został ponownie otwarty dla mieszkańców i turystów. Wcześniej policjanci i prokuratorzy prowadzili tam oględziny.
Na Rynku wieczorem pojawiły się osoby, które chciały oddać hołd ofiarom sobotniego ataku. Przynosiły ze sobą znicze i kwiaty.
Inaczej się trochę chodzi po tym mieście. Został zburzony jakiś stary porządek. Czuć to w powietrzu. Będzie inaczej - usłyszała reporterka RMF FM Anna Kropaczek od jednego z mieszkańców stolicy Małopolski.
Poniedziałek jest drugim dniem żałoby narodowej wprowadzonej w całej Polsce. W Krakowie żałoba obowiązuje do 11 listopada.
Wydarzenia, które wstrząsnęły Krakowem
Do strzelaniny w Krakowie doszło w sobotę po godz. 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.
Napastnik zabił 6 osób, a 15 ranił. Został postrzelony i zatrzymany przez dwóch młodych policjantów.
W domu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trójki jego najbliższych.
Napastnik nie był karany. Miał pozwolenie na broń. W stanie krytycznym przebywa w szpitalu.
Policjanci, którzy stali się bohaterami
Policjanci, którzy powstrzymali 24-latka przed dalszym rozlewem krwi, to starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik. Obaj są w szpitalu i zostali już wybudzeni ze śpiączki.
Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwrócił się o nadanie dwóm bohaterskim mundurowym w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez miasto. Również prezydent Karol Nawrocki planuje uhonorować funkcjonariuszy.