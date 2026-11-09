Marsz ciszy i księga kondolencyjna. Gesty jedności i pamięci po tragedii w Krakowie

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O godz. 9:00 w holu Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych zostanie wyłożona księga kondolencyjna poświęcona pamięci ofiar sobotniego ataku na Rynku Głównym. Wieczorem przez miejsca, w których doszło do tragedii, przejdzie marsz ciszy. „Nie będzie żadnych przemówień. Będziemy się łączyli w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar” - zapowiedział w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Znicze i kwiaty w okolicy Rynku w Krakowie (fot. Łukasz Gągulski)

Znicze i kwiaty w okolicy Rynku w Krakowie (fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Księga kondolencyjna będzie dostępna do środy

Księga kondolencyjna będzie wyłożona od poniedziałku do środy od godziny 9:00 do 19:00 w holu Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych.

Wcześniej na stronie miasta umożliwiono składanie kondolencji w formie elektronicznej. Jako pierwszy wpis w internetowej księdze kondolencyjnej opublikował prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Rynek Główny w Krakowie ponownie otwarty Po tragicznych wydarzeniach Rynek Główny w Krakowie został ponownie otwarty. Służby zakończyły już działania na miejscu wczorajszej strzelaniny, w której zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych.

Wieczorny marsz hołdem dla ofiar

O godz. 20 na rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej rozpocznie się organizowany przez miasto wspólnie z policją marsz ciszy. Będzie to hołd dla ofiar sobotniej tragedii, ale też moment pokazujący solidarność mieszkańców.

O godz. 20 zapalimy 3 znicze tam, gdzie 3 osoby zostały zabite. Następnie przejdziemy do kolejnych dwóch punktów. W każdym zapalimy taką liczbę zniczy, jak liczba osób (które tam zginęły - przyp. red.). Będzie to marsz w ciszy. Nie będzie żadnych przemówień. Będziemy się łączyli w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar - relacjonował w rozmowie z reporterką RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

W marszu wezmą udział także wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar i marszałek województwa Łukasz Smółka.

Drugi ranny w strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie policjant został wybudzony „Mogę przekazać, że otrzymałem informację, iż dwóch funkcjonariuszy policji, którzy odnieśli rany, zostało wybudzonych” - powiedział na antenie Polsat News rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Tomasz Waszczuk. Chodzi o bohaterów,…

„Inaczej się chodzi po tym mieście”

W niedzielę wieczorem Rynek Główny w Krakowie został ponownie otwarty dla mieszkańców i turystów. Wcześniej policjanci i prokuratorzy prowadzili tam oględziny.

Na Rynku wieczorem pojawiły się osoby, które chciały oddać hołd ofiarom sobotniego ataku. Przynosiły ze sobą znicze i kwiaty.

Inaczej się trochę chodzi po tym mieście. Został zburzony jakiś stary porządek. Czuć to w powietrzu. Będzie inaczej - usłyszała reporterka RMF FM Anna Kropaczek od jednego z mieszkańców stolicy Małopolski.



Poniedziałek jest drugim dniem żałoby narodowej wprowadzonej w całej Polsce. W Krakowie żałoba obowiązuje do 11 listopada.

„Oczywiście, że się baliśmy”. Krakowscy chirurdzy opowiadają, jak ruszyli na ratunek „Strach był, natomiast my w pracy działamy pod wpływem stresu, więc z tym sobie jakoś dajemy radę” - powiedział dr Mateusz Wierdak, chirurg urazowy, który udzielał pomocy poszkodowanym podczas sobotniej strzelaniny w Krakowie. On i prof. Michał…

Wydarzenia, które wstrząsnęły Krakowem

Do strzelaniny w Krakowie doszło w sobotę po godz. 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na Rynku Głównym w Krakowie (fot. Art Service) / PAP

Napastnik zabił 6 osób, a 15 ranił. Został postrzelony i zatrzymany przez dwóch młodych policjantów.

W domu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trójki jego najbliższych.

Napastnik nie był karany. Miał pozwolenie na broń. W stanie krytycznym przebywa w szpitalu.

Policjanci, którzy stali się bohaterami

Policjanci, którzy powstrzymali 24-latka przed dalszym rozlewem krwi, to starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik. Obaj są w szpitalu i zostali już wybudzeni ze śpiączki.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwrócił się o nadanie dwóm bohaterskim mundurowym w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez miasto. Również prezydent Karol Nawrocki planuje uhonorować funkcjonariuszy.