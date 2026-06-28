RMF24

Z powodu upałów kolejne miejscowosci mają problemy z wodą. W związku z awarią sieci wodociągowej w Gorlicach w Małopolsce w całym mieście wystąpią przerwy w dostawie wody. Problemy mają także mieszkańcy Nowego Brzeska.

nalewanie wody do czerwonego czajnika w kuchni_crop_966x643

nalewanie wody do czerwonego czajnika w kuchni_crop_966x643 / RMF FM

W całej Polsce panują ekstremalne upały, tymczasem w niektórych miejscowościach w Małopolsce brakuje wody w kranach.

Awaria wodociągu w Gorlicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach (Małopolskie) poinformowało o poważnej awarii sieci wodociągowej, do której doszło na ulicy Tadeusza Kościuszki.

W związku z tym, mieszkańcy całego miasta mogą odczuwać spadek ciśnienia wody, a z biegiem czasu nastąpi całkowita przerwa w jej dostawie.

Problemy z wodą mogą być odczuwalne do godz. 20.00.

Najbardziej zagrożone dzielnice

Jak podkreślają służby miejskie, w pierwszej kolejności skutki awarii odczują mieszkańcy wyżej położonych dzielnic oraz tych oddalonych od zapasowych zbiorników wody pitnej.

Na liście najbardziej narażonych rejonów znalazły się:

Słoneczna

Hallera

Węgierska

Łokietka

Pocieszka

Słowacka

Korczaka

Krakowska

Rynek

ościenne gminy

Apel do mieszkańców

Władze miasta apelują o rozwagę i oszczędne gospodarowanie wodą.

„Prosimy o racjonalne korzystanie z wody oraz magazynowanie jej zgodnie ze swoimi potrzebami” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Służby miejskie zapewniają, że robią wszystko, by jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić normalne dostawy.

Problemy w Nowym Brzesku

Na Gorącą Linię RMF FM słuchacze informują nas też o problemach z dostawą wody w gminie Nowe Brzesko w Małopolsce.

Mieszkańcy skarżą się, że nie ma jej wcale, albo że w kranach jest bardzo niskie ciśnienie.

Woda na miejsce ma być dostarczana beczkowozami.

