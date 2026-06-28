RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Brak wody w małopolskich miejscowościach. Wszystko z powodu upałów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 czerwca (11:32) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 czerwca (12:07)

Z powodu upałów kolejne miejscowosci mają problemy z wodą. W związku z awarią sieci wodociągowej w Gorlicach w Małopolsce w całym mieście wystąpią przerwy w dostawie wody. Problemy mają także mieszkańcy Nowego Brzeska.

Brak wody w małopolskich miejscowościach. Wszystko z powodu upałów
nalewanie wody do czerwonego czajnika w kuchni_crop_966x643 /RMF FM

W całej Polsce panują ekstremalne upały, tymczasem w niektórych miejscowościach w Małopolsce brakuje wody w kranach. 

Awaria wodociągu w Gorlicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach (Małopolskie) poinformowało o poważnej awarii sieci wodociągowej, do której doszło na ulicy Tadeusza Kościuszki. 

W związku z tym, mieszkańcy całego miasta mogą odczuwać spadek ciśnienia wody, a z biegiem czasu nastąpi całkowita przerwa w jej dostawie.

Problemy z wodą mogą być odczuwalne do godz. 20.00.

 Najbardziej zagrożone dzielnice

Jak podkreślają służby miejskie, w pierwszej kolejności skutki awarii odczują mieszkańcy wyżej położonych dzielnic oraz tych oddalonych od zapasowych zbiorników wody pitnej. 

Na liście najbardziej narażonych rejonów znalazły się:  

  • Słoneczna  
  • Hallera  
  •  Węgierska  
  • Łokietka 
  •  Pocieszka 
  •  Słowacka  
  • Korczaka  
  •  Krakowska  
  •  Rynek  
  •  ościenne gminy  

 Apel do mieszkańców

Władze miasta apelują o rozwagę i oszczędne gospodarowanie wodą. 

„Prosimy o racjonalne korzystanie z wody oraz magazynowanie jej zgodnie ze swoimi potrzebami” – czytamy w oficjalnym komunikacie. 

Służby miejskie zapewniają, że robią wszystko, by jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić normalne dostawy.

Problemy w Nowym Brzesku 

Na Gorącą Linię RMF FM słuchacze informują nas też o problemach z dostawą wody w gminie Nowe Brzesko w Małopolsce. 
Mieszkańcy skarżą się, że nie ma jej wcale, albo że w kranach jest bardzo niskie ciśnienie.

Woda na miejsce ma być dostarczana beczkowozami. 
 

Źródło: RMF FM
Tagi: brak wody

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: