W całej Polsce panują ekstremalne upały, tymczasem w niektórych miejscowościach w Małopolsce brakuje wody w kranach.
Awaria wodociągu w Gorlicach
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach (Małopolskie) poinformowało o poważnej awarii sieci wodociągowej, do której doszło na ulicy Tadeusza Kościuszki.
W związku z tym, mieszkańcy całego miasta mogą odczuwać spadek ciśnienia wody, a z biegiem czasu nastąpi całkowita przerwa w jej dostawie.
Problemy z wodą mogą być odczuwalne do godz. 20.00.
Najbardziej zagrożone dzielnice
Jak podkreślają służby miejskie, w pierwszej kolejności skutki awarii odczują mieszkańcy wyżej położonych dzielnic oraz tych oddalonych od zapasowych zbiorników wody pitnej.
Na liście najbardziej narażonych rejonów znalazły się:
- Słoneczna
- Hallera
- Węgierska
- Łokietka
- Pocieszka
- Słowacka
- Korczaka
- Krakowska
- Rynek
- ościenne gminy
Apel do mieszkańców
Władze miasta apelują o rozwagę i oszczędne gospodarowanie wodą.
„Prosimy o racjonalne korzystanie z wody oraz magazynowanie jej zgodnie ze swoimi potrzebami” – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Służby miejskie zapewniają, że robią wszystko, by jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić normalne dostawy.
Problemy w Nowym Brzesku
Na Gorącą Linię RMF FM słuchacze informują nas też o problemach z dostawą wody w gminie Nowe Brzesko w Małopolsce.
Mieszkańcy skarżą się, że nie ma jej wcale, albo że w kranach jest bardzo niskie ciśnienie.
Woda na miejsce ma być dostarczana beczkowozami.