Łukasz Gibała po ataku w Krakowie: Nie możemy dać się pokonać temu mordercy

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„Bardzo się cieszę, że liczba ofiar się nie zwiększyła. To był powód, dla którego nie spałem przez całą noc. Cały czas byłem w trwodze” powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Prezydent Krakowa opowiedział nam też o pierwszych chwilach po tym, jak dowiedział się o strzelaninie. Jak tylko dowiedziałem się o tej strzelaninie, to natychmiast wsiadłem w samochód i pojechałem do magistratu. Zwołaliśmy sztab kryzysowy. Pierwsze dwie godziny to było takie gwałtowne przeglądanie kamer z monitoringu, bo baliśmy się, że mógł być drugi sprawca, który uzbrojony biega po mieście - przyznał Gibała.

Jak zaznaczył, tę hipotezę udało się szybko wyeliminować, a kolejne działania skupiały się na zabezpieczeniu Rynku Głównego i okolic. Prezydent wspomniał też o lekarzach, którzy byli w pobliżu tragedii i szybko udzielili pomocy rannym.

Nie możemy dać się pokonać temu mordercy. Nie możemy pozwolić na to, żeby życie miasta jakoś radykalnie się zmieniło. Owszem, będzie żałoba do 11 listopada, ale potem imprezy czy jarmarki muszą się odbywać - podkreślił prezydent w nawiązaniu do planów miasta dotyczących organizacji wydarzeń w Krakowie w okresie przedświątecznym.

Zaznaczył jednocześnie, że ochrona np. na jarmarkach bożonarodzeniowych będzie wzmożona. Łukasz Gibała dodał, że w planach jest m.in. stworzenie wokół rynku barier, które będą się wysuwać z asfaltu i będą pomagały w szybszym zatrzymaniu pojazdu w razie zagrożenia.

Dwie osoby wypisane ze szpitala. Najnowsze informacje o rannych po tragedii w Krakowie Dwie osoby wypisane ze szpitala, jeden z rannych policjantów wybudzony ze śpiączki – to najnowsze informacje po sobotnim tragicznym ataku na krakowskim Rynku. Policja i służby apelują o oddawanie krwi dla ciężko rannego funkcjonariusza Jakuba Kulika.

Prezydent mówił też o swoich obawach ne temat tego, jak teraz będzie postrzegane bezpieczeństwo w Krakowie. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją, że to był jednorazowy wypadek szaleńca, bo ja tak to oceniam i że tak naprawdę Polska jest krajem bezpiecznym. A to, jak zadziałały służby mundurowe, policja i straż miejska. Wielkie brawa dla tych bohaterów. To pokazuje, że no naprawdę możemy być z tego dumni.

Uhonorowanie bohaterów

Trwają rozmowy na temat uhonorowania policjantów, którzy obezwładnili sprawcę. Wniosek o przyznanie im najwyższych odznaczeń państwowych został już złożony, a władze miasta rozważają także inne formy wyróżnienia.

Mam nadzieję, że to się zostanie rzeczywiście zrealizowane. Natomiast my jako miasto też myśleliśmy właśnie o tym, w jaki sposób ich uhonorować. I może to jest dobry pomysł, bo to są prawdziwi bohaterowie. Z bronią krótką obezwładnili, unieszkodliwili kogoś, kto dysponował znacznie większą siłą rażenia. No wielkie dla nich brawa. To jest bohaterski czyn - powiedział prezydent Gibała w rozmowie z RMF FM.

Zamknięcie Rynku Głównego w Krakowie po tragicznym ataku

Rynek Główny w Krakowie oraz skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej zostały ponownie zamknięte. Policja prowadzi kolejne oględziny miejsca sobotniego ataku, w wyniku którego zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym 24-letni sprawca.

Zamknięte pozostają Rynek Główny, przyległe ulice oraz trasa ucieczki napastnika: ulice Grodzka, skrzyżowanie z placem Wszystkich Świętych, Stradomska, skrzyżowanie z Gertrudy, a także skrzyżowanie Dietla i Stradomskiej. Utrudnienia potrwają przez kilka godzin.

Do strzelaniny doszło w sobotę po godzinie 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień do przypadkowych osób. Sprawca został postrzelony i zatrzymany przez policję po wymianie ognia w rejonie skrzyżowania Dietla i Stradomskiej.

W związku z tragedią w Krakowie, niedziela i poniedziałek, 8 i 9 listopada, zostały ogłoszone dniami żałoby narodowej.

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