Łukasz Gibała otrzymał propozycję od Moniki Piątkowskiej. „Jestem gotowa”

RMF24

Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, otrzymał w poniedziałek propozycję od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej, z którą spotka się w drugiej turze. Senatorka Koalicji Obywatelskiej zaproponowała mu serię debat wyborczych. „Jestem gotowa” - stwierdziła Piątkowska.

Piątkowska rzuca wyzwanie Gibale

Bezpartyjny Łukasz Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył w I turze wyborów na prezydenta Krakowa 36,38 proc. głosów, jego przeciwniczka Monika Piątkowska - 29,91 proc. - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej senatorka Koalicji Obywatelskiej zaproponowała radnemu serię debat wyborczych, podczas których skonfrontują swoje programy.

Jeszcze nie jestem w stanie przekazać, ile tych debat będzie, kiedy się one odbędą i w jakich mediach, ale w ciągu najbliższych dni ustalimy to z mediami i ze sztabem kontrkandydata - mówiła Piątkowska, podkreślając, że „jest gotowa do rozmów”.

Powinniśmy pokazać mieszkańcom miasta, jakie mamy propozycje. W czym się zgadzamy, w czym się nie zgadzamy - tłumaczyła.

"Łącznie wyniki parlamentarzystów KO to ponad 60 proc.". Gibała i Piątkowska w II turze Czas: 07:58

„Samotny jeździec nie naprawi Krakowa”

W poniedziałek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Monika Piątkowska mówiła, że ma świadomość startu w wyborach z trudnej pozycji i dźwigania błędów poprzedniego prezydenta z Koalicji Obywatelskiej - Aleksandra Miszalskiego. Twierdziła jednak, że Kraków jest obecnie jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce i nie może sobie pozwolić na funkcjonowanie w oderwaniu od władzy centralnej i wsparcia rządowego.

Potrzebujemy jako miasto szerokiej współpracy z rządem, premierem Donaldem Tuskiem, jak i Radą Miasta Krakowa, gdzie Koalicja Obywatelska wspólnie z Lewicą ma większość. Dobre relacje z premierem są więc w interesie naszego miasta - tłumaczyła.

Łukaszowi Gibale zarzuciła chęć zrobienia „rewolucji” w magistracie i plan rządzenia po swojemu - bez wsparcia Donalda Tuska. Dzisiaj samotny jeździec, outsider polityczny, nie naprawi sytuacji Krakowa, będzie mu dużo trudniej pozyskać dodatkowe finanse, zwłaszcza że w sposób jawny odcina się od rządu, od premiera, a tym samym też od współpracy. Dzisiaj miasto potrzebuje szerokiej współpracy środowisk życzliwych naszemu miastu - mówiła Piątkowska w Rozmowie o 7:00.

Łukasz Gibała zapowiada „duże zmiany”

Z kolei w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał Piątkowskiej Łukasz Gibała, deklarując współpracę z Radą Miasta Krakowa. Zdradzał m.in., że zgłosiło się do niego sześcioro radnych z KO gotowych na rozmowy. Zapewnił przy tym, że jeśli wygra wybory w Krakowie, w magistracie polecą głowy. Na wysokich stanowiskach zrobimy - nie chcę powiedzieć rewolucję - ale duże zmiany. Dlatego że duża część z tych osób była zatrudniana po linii partyjnej. Natomiast urzędnicy średniego i niskiego szczebla mogą spać spokojnie - uspokajał. Stwierdził też, że potrzebne są zmiany w spółkach miejskich.

Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 11 października.

Kiedy druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie? W niedzielę, 11 października, mieszkańcy Krakowa ponownie pójdą do urn, by wybrać nowego prezydenta miasta. W drugiej turze przedterminowych wyborów zmierzą się Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Żaden z kandydatów nie uzyskał bowiem ponad połowy…

Majątek Monika Piątkowskiej. Co posiada?

Monika Piątkowska w oświadczeniu majątkowym deklaruje 290 tys. zł oszczędności, około 2,5 tys. euro i 2 tys. dolarów. Posiada również inwestycje: w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie zainwestowała około 26 tys. zł, a około 22 tys. zł ulokowała w funduszu inwestycyjnym.

W jej portfelu znalazły się m.in.:

1 akcja Boryszewa,

7 akcji Dino,

18 akcji ING Banku Śląskiego,

1000 akcji PGE,

34 akcje Unimotu.

W oświadczeniu wskazała, że w 2025 roku nie uzyskała dochodów z tych inwestycji.

Dom i inne nieruchomości Moniki Piątkowskiej

Piątkowska jest właścicielką domu o powierzchni 149 mkw., położonego na działce o powierzchni 313 mkw. Wartość nieruchomości oszacowała na 1,6 mln zł.

W oświadczeniu wykazała również:

grunty orne – wartość: 150 tys. zł ,

działkę budowlaną – 600 tys. zł ,

udział w nieruchomości znajdującej się na dwóch działkach – 615 tys. zł.

Wśród ruchomości o wartości przekraczającej 10 tys. zł znalazły się także samochody oraz złoto. Kandydatka posiada 28 jednouncjowych złotych monet bulionowych, a także:

Peugeota 3008 z 2019 roku,

Volkswagena Golfa z 2019 roku,

Mini One z 2009 roku.

Ile zarobiła Monika Piątkowska?

Z oświadczenia majątkowego wynika, że w 2025 roku Piątkowska uzyskała:

391,3 tys. zł wynagrodzenia z Izby Zbożowo-Paszowej,

116 tys. zł z Kancelarii Senatu,

8736 zł z Kancelarii Senatu z tytułu działalności wykonywanej osobiście związanej z pełnieniem obowiązków obywatelskich lub społecznych,

8641 zł zasiłku chorobowego z ZUS.

Łącznie daje to około 524,7 tys. zł wykazanych dochodów.

Monika Piątkowska od 26 marca 2025 roku jest senatorką XI kadencji. Wcześniej była m.in. dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa oraz kierowała Izbą Zbożowo-Paszową. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania i marketingu.

Jaki majątek ma Łukasz Gibała?

Z oświadczenia majątkowego Łukasza Gibały za 2025 rok wynika, że znaczną część jego majątku stanowią inwestycje i nieruchomości. Radny zadeklarował około 150 tys. zł oszczędności w polskiej walucie, około 4 tys. dolarów oraz około 4 tys. euro.

Znacznie większą część jego majątku stanowią inwestycje. W oświadczeniu majątkowym Gibała wykazał papiery wartościowe o łącznej wartości przekraczającej 1,4 mln zł. Dodatkowo posiada 900 akcji amerykańskiej spółki Upstart, których wartość w oświadczeniu określono na 43,73 dolara za akcję.

Nieruchomości Łukasza Gibały

Największym składnikiem majątku nieruchomego jest mieszkanie o powierzchni 225 mkw., którego wartość Gibała oszacował na około 3,8 mln zł.

Oświadczenie obejmuje również:

1/6 udziału w domu o powierzchni 140 mkw. ,

trzy miejsca parkingowe o łącznej wartości około 150 tys. zł ,

działki o łącznej wartości około 100 tys. zł.

Mieszkanie zostało sfinansowane kredytem hipotecznym. Pierwotna kwota kredytu wynosiła 2 mln zł, natomiast do spłaty pozostawało około 1,6 mln zł.

Z czego żył Łukasz Gibała w 2025 roku?

W oświadczeniu za 2025 rok Gibała nie wykazał dochodów z działalności gospodarczej ani zasiadania w zarządach spółek. Jego wskazanym dochodem była dieta radnego miejskiego w wysokości około 47,3 tys. zł.

To wyraźnie mniej niż w poprzednich latach. W 2023 roku, gdy był członkiem zarządu spółki Ductor, wykazał około 600 tys. zł dochodu.

Ductor i wcześniejsze zobowiązania

Finanse Gibały były również przedmiotem publicznej dyskusji podczas kampanii samorządowej w 2024 roku. Spółka Ductor, której był wówczas udziałowcem, miała ponad 200 mln zł zobowiązań wobec firm należących do jego ojca – informowały wówczas media. Gibała tłumaczył, że były to pożyczki przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa. W 2024 roku zobowiązanie zostało rozliczone poprzez przekazanie ojcu udziałów w spółce.

Łukasz Gibała jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 roku uzyskał stopień doktora filozofii.