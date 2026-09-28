Łukasz Gibała otrzymał propozycję od Moniki Piątkowskiej. „Jestem gotowa”

Piątkowska rzuca wyzwanie Gibale
Bezpartyjny Łukasz Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył w I turze wyborów na prezydenta Krakowa 36,38 proc. głosów, jego przeciwniczka Monika Piątkowska - 29,91 proc. - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej senatorka Koalicji Obywatelskiej zaproponowała radnemu serię debat wyborczych, podczas których skonfrontują swoje programy.
Jeszcze nie jestem w stanie przekazać, ile tych debat będzie, kiedy się one odbędą i w jakich mediach, ale w ciągu najbliższych dni ustalimy to z mediami i ze sztabem kontrkandydata - mówiła Piątkowska, podkreślając, że „jest gotowa do rozmów”.
Powinniśmy pokazać mieszkańcom miasta, jakie mamy propozycje. W czym się zgadzamy, w czym się nie zgadzamy - tłumaczyła.
„Samotny jeździec nie naprawi Krakowa”
W poniedziałek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Monika Piątkowska mówiła, że ma świadomość startu w wyborach z trudnej pozycji i dźwigania błędów poprzedniego prezydenta z Koalicji Obywatelskiej - Aleksandra Miszalskiego. Twierdziła jednak, że Kraków jest obecnie jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce i nie może sobie pozwolić na funkcjonowanie w oderwaniu od władzy centralnej i wsparcia rządowego.
Potrzebujemy jako miasto szerokiej współpracy z rządem, premierem Donaldem Tuskiem, jak i Radą Miasta Krakowa, gdzie Koalicja Obywatelska wspólnie z Lewicą ma większość. Dobre relacje z premierem są więc w interesie naszego miasta - tłumaczyła.
Łukaszowi Gibale zarzuciła chęć zrobienia „rewolucji” w magistracie i plan rządzenia po swojemu - bez wsparcia Donalda Tuska. Dzisiaj samotny jeździec, outsider polityczny, nie naprawi sytuacji Krakowa, będzie mu dużo trudniej pozyskać dodatkowe finanse, zwłaszcza że w sposób jawny odcina się od rządu, od premiera, a tym samym też od współpracy. Dzisiaj miasto potrzebuje szerokiej współpracy środowisk życzliwych naszemu miastu - mówiła Piątkowska w Rozmowie o 7:00.
Łukasz Gibała zapowiada „duże zmiany”
Z kolei w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał Piątkowskiej Łukasz Gibała, deklarując współpracę z Radą Miasta Krakowa. Zdradzał m.in., że zgłosiło się do niego sześcioro radnych z KO gotowych na rozmowy. Zapewnił przy tym, że jeśli wygra wybory w Krakowie, w magistracie polecą głowy. Na wysokich stanowiskach zrobimy - nie chcę powiedzieć rewolucję - ale duże zmiany. Dlatego że duża część z tych osób była zatrudniana po linii partyjnej. Natomiast urzędnicy średniego i niskiego szczebla mogą spać spokojnie - uspokajał. Stwierdził też, że potrzebne są zmiany w spółkach miejskich.
Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 11 października.
Majątek Monika Piątkowskiej. Co posiada?
Monika Piątkowska w oświadczeniu majątkowym deklaruje 290 tys. zł oszczędności, około 2,5 tys. euro i 2 tys. dolarów. Posiada również inwestycje: w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie zainwestowała około 26 tys. zł, a około 22 tys. zł ulokowała w funduszu inwestycyjnym.
W jej portfelu znalazły się m.in.:
- 1 akcja Boryszewa,
- 7 akcji Dino,
- 18 akcji ING Banku Śląskiego,
- 1000 akcji PGE,
- 34 akcje Unimotu.
W oświadczeniu wskazała, że w 2025 roku nie uzyskała dochodów z tych inwestycji.
Dom i inne nieruchomości Moniki Piątkowskiej
Piątkowska jest właścicielką domu o powierzchni 149 mkw., położonego na działce o powierzchni 313 mkw. Wartość nieruchomości oszacowała na 1,6 mln zł.
W oświadczeniu wykazała również:
- grunty orne – wartość: 150 tys. zł,
- działkę budowlaną – 600 tys. zł,
- udział w nieruchomości znajdującej się na dwóch działkach – 615 tys. zł.
Wśród ruchomości o wartości przekraczającej 10 tys. zł znalazły się także samochody oraz złoto. Kandydatka posiada 28 jednouncjowych złotych monet bulionowych, a także:
- Peugeota 3008 z 2019 roku,
- Volkswagena Golfa z 2019 roku,
- Mini One z 2009 roku.
Ile zarobiła Monika Piątkowska?
Z oświadczenia majątkowego wynika, że w 2025 roku Piątkowska uzyskała:
- 391,3 tys. zł wynagrodzenia z Izby Zbożowo-Paszowej,
- 116 tys. zł z Kancelarii Senatu,
- 8736 zł z Kancelarii Senatu z tytułu działalności wykonywanej osobiście związanej z pełnieniem obowiązków obywatelskich lub społecznych,
- 8641 zł zasiłku chorobowego z ZUS.
Łącznie daje to około 524,7 tys. zł wykazanych dochodów.
Monika Piątkowska od 26 marca 2025 roku jest senatorką XI kadencji. Wcześniej była m.in. dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa oraz kierowała Izbą Zbożowo-Paszową. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania i marketingu.
Jaki majątek ma Łukasz Gibała?
Z oświadczenia majątkowego Łukasza Gibały za 2025 rok wynika, że znaczną część jego majątku stanowią inwestycje i nieruchomości. Radny zadeklarował około 150 tys. zł oszczędności w polskiej walucie, około 4 tys. dolarów oraz około 4 tys. euro.
Znacznie większą część jego majątku stanowią inwestycje. W oświadczeniu majątkowym Gibała wykazał papiery wartościowe o łącznej wartości przekraczającej 1,4 mln zł. Dodatkowo posiada 900 akcji amerykańskiej spółki Upstart, których wartość w oświadczeniu określono na 43,73 dolara za akcję.
Nieruchomości Łukasza Gibały
Największym składnikiem majątku nieruchomego jest mieszkanie o powierzchni 225 mkw., którego wartość Gibała oszacował na około 3,8 mln zł.
Oświadczenie obejmuje również:
- 1/6 udziału w domu o powierzchni 140 mkw.,
- trzy miejsca parkingowe o łącznej wartości około 150 tys. zł,
- działki o łącznej wartości około 100 tys. zł.
Mieszkanie zostało sfinansowane kredytem hipotecznym. Pierwotna kwota kredytu wynosiła 2 mln zł, natomiast do spłaty pozostawało około 1,6 mln zł.
Z czego żył Łukasz Gibała w 2025 roku?
W oświadczeniu za 2025 rok Gibała nie wykazał dochodów z działalności gospodarczej ani zasiadania w zarządach spółek. Jego wskazanym dochodem była dieta radnego miejskiego w wysokości około 47,3 tys. zł.
To wyraźnie mniej niż w poprzednich latach. W 2023 roku, gdy był członkiem zarządu spółki Ductor, wykazał około 600 tys. zł dochodu.
Ductor i wcześniejsze zobowiązania
Finanse Gibały były również przedmiotem publicznej dyskusji podczas kampanii samorządowej w 2024 roku. Spółka Ductor, której był wówczas udziałowcem, miała ponad 200 mln zł zobowiązań wobec firm należących do jego ojca – informowały wówczas media. Gibała tłumaczył, że były to pożyczki przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa. W 2024 roku zobowiązanie zostało rozliczone poprzez przekazanie ojcu udziałów w spółce.
Łukasz Gibała jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 roku uzyskał stopień doktora filozofii.