Łukasz Gibała o stanie rannego policjanta: Wszystko idzie ku dobremu

RMF24

W specjalnej rozmowie w RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała przekazał nowe informacje na temat stanu jednego z policjantów, którzy zostali ranni w czasie sobotniego ataku w centrum miasta. "Pan Artur jest razem z żoną. Został rozintubowany. Wszystko idzie ku dobremu" - podkreślał.

Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik to dwa młodzi policjanci, których bohaterska interwencja zatrzymała w sobotę 24-letniego napastnika. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała przekazał, że jeden z nich - Artur Morański - jest w szpitalu miejskim. Otrzymuje leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Obaj mundurowi zostali już wybudzeni ze śpiączki.

Jestem dobrej myśli. Bardzo bym chciał - to jest na szczęście prawdopodobne - żeby bilans ofiar już się nie zwiększył - przyznał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Prezydent Krakowa już wcześniej zapowiadał, że bohaterscy policjanci mają zostać honorowymi obywatelami miasta. W RMF FM wyjaśnił, że wniosek w tej sprawie ma zostać rozpatrzony przez Radę Miasta na sesji w dniu 18 listopada.

Oprócz tego chcemy uhonorować strażników miejskich oraz lekarzy - mówił Łukasz Gibała.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube. Tam też zachęcamy do zadawania pytań naszemu gościowi.