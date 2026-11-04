Łukasz Gibała idzie jak burza. Chce wyprowadzić Kraków z licznych organizacji

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Kraków rozważa rezygnację z członkostwa w kilkunastu organizacjach i sieciach współpracy. Prezydent Łukasz Gibała przekonuje, że miasto może dzięki temu zatrzymać w budżecie około 8,2 mln zł rocznie. Na liście znalazły się m.in. znane europejskie inicjatywy, takie jak Eurocities. „Kraków płaci wysokie składki członkowskie. Tymczasem korzyści są niewielkie” - podkreśla Gibała.

„W celu kolejnych oszczędności - ok. 8,2 mln zł rocznie - planuję przedłożyć radzie miasta projekt wystąpienia Krakowa z szeregu organizacji, stowarzyszeń i związków miast. Są to m.in. Eurocities czy Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich” - poinformował za pośrednictwem Facebooka Łukasz Gibała.

Zwrócił uwagę, że samo członkostwo oznacza regularne opłacanie składek, a efekty współpracy nie zawsze przekładają się na konkretne korzyści dla mieszkańców. Jak stwierdził, część działań realizowanych przez organizacje pokrywa się z obowiązkami miejskich jednostek.

Europejskie sieci, ochrona zabytków i polityka klimatyczna

Wśród organizacji znajdują się podmioty o bardzo różnym profilu. Kraków uczestniczy m.in. w sieci Eurocities, skupiającej duże europejskie miasta i zajmującej się takimi zagadnieniami jak transport, klimat, cyfryzacja czy integracja społeczna.

Na liście są również inicjatywy związane z ochroną historycznego dziedzictwa. Należą do nich Liga Miast Historycznych oraz Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego. Członkostwo w tych strukturach służy wymianie doświadczeń dotyczących ochrony zabytków i zarządzania historyczną zabudową.

Osobną grupę stanowią organizacje zajmujące się sprawami społecznymi. Kraków jest związany m.in. z europejską koalicją przeciwko rasizmowi ECCAR, programem Miast Międzykulturowych Rady Europy, siecią Femcities promującą równość kobiet oraz inicjatywą wspierającą miasta przyjazne osobom starszym.

Miasto uczestniczy także w projektach dotyczących rozwoju turystyki, organizacji międzynarodowych kongresów, polityki rodzinnej i transportu publicznego.

Co z Nową Hutą i międzynarodową promocją Krakowa?

Wśród wymienionych organizacji jest również stowarzyszenie ATRIUM, którego działalność koncentruje się na architekturze związanej z europejskimi reżimami totalitarnymi XX wieku. Członkostwo Krakowa w tej inicjatywie ma znaczenie między innymi dla promocji dziedzictwa Nowej Huty. Dzielnica została włączona do europejskiego szlaku kulturowego po przyjęciu miasta do stowarzyszenia we wrześniu 2024 roku.

Kraków należy też do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, Związku Hanzeatyckiego, międzynarodowej sieci ICORN zapewniającej schronienie prześladowanym pisarzom oraz społeczności Climate-KIC zajmującej się innowacjami na rzecz ochrony klimatu.

Pełny wykaz obejmuje także City Destinations Alliance, European City Network, Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie i Związek Europejskich Metropolitalnych Zarządów Transportu.

8,2 mln zł oszczędności. Ostateczna decyzja należy do radnych

Zapowiedź prezydenta nie oznacza jeszcze automatycznego zakończenia członkostwa Krakowa we wszystkich wskazanych organizacjach. Konieczne będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów i przeprowadzenie procedury w Radzie Miasta.

Plan Gibały wpisuje się w szersze poszukiwanie oszczędności w miejskich wydatkach. Przy prognozowanym zadłużeniu zbliżającym się do 9 mld złotych władze Krakowa chcą ograniczać także koszty związane z uczestnictwem w międzynarodowych strukturach.

Ostatnio nowy prezydent Krakowa przeprowadził rewolucję kadrową w magistracie i zdecydował o zwolnieniu pięciorga pełnomocników, którzy współpracowali z poprzednim włodarzem, Aleksandrem Miszalskim. Z funkcji pełnomocników odwołani zostali: Paweł Ścigalski (ds. klimatu i jakości powietrza), Paweł Szczepanik (ds. kultury), Ewelina Pytel (ds. polityki równościowej), Marta Wodyńska (ds. polityki senioralnej) oraz Bogna Halska-Pionka (ds. współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim).

Odwołani mają czas do końca roku na rozliczenie powierzonych im zadań i wykorzystanie urlopów bez konieczności świadczenia pracy. Wcześniej Łukasz Gibała podpisał zarządzenie o zmianie struktury Urzędu Miasta Krakowa.

Zlikwidowano sześć departamentów utworzonych przez poprzedniego prezydenta, a także stanowiska Krakowskiego Rzecznika Uczniów i Dialogu Szkolnego oraz Krakowskiego Rzecznika ds. Przeciwdziałania Przemocy.

W ich miejsce powołano stanowisko pełnomocnika ds. naruszeń prawa, a od 1 grudnia w strukturach urzędu pojawi się Biuro ds. Zdrowia. Zmiany kadrowe objęły również dyrektorów kluczowych jednostek miejskich – Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ich obowiązki przejęli dotychczasowi wiceprezydenci tych jednostek.