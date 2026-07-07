Krakowskie lotnisko czeka na tę zmianę. Poznaliśmy terminy

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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uzyskała dwie prawomocne decyzje umożliwiające dalszą realizację wymiany systemu ILS/DME na lotnisku Kraków-Balice. Chodzi o zgłoszenie robót budowlanych oraz zezwolenie na realizację inwestycji lotniskowej.

System ILS/DME odpowiada za precyzyjne naprowadzanie samolotów podczas lądowania przy ograniczonej widoczności. W Balicach mgła regularnie powoduje opóźnienia i utrudnienia w ruchu lotniczym.

PAŻP poinformowała, że budowa nowego systemu „KRW” przebiega zgodnie z harmonogramem, a urządzenie ma rozpocząć działanie 1 października. Do tej pory wykonano m.in. kanalizację teletechniczną, fundamenty, maszty antenowe oraz rozpoczęto montaż urządzeń.

Przed nami m.in. testy i wymiana oświetlenia pasa

Przed uruchomieniem system przejdzie testy odbiorcze oraz oblot wdrożeniowy. Po raz pierwszy podczas takiej kontroli wykorzystany zostanie również specjalistyczny dron SkyRF, który ma pomóc w dokładnej ocenie parametrów infrastruktury.

Równolegle na lotnisku trwa wymiana oświetlenia drogi startowej oraz modernizacja systemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym. Zakończenie całej modernizacji wraz z uzyskaniem certyfikacji do wymagań CAT II planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku.

Kraków Airport jest drugim największym lotniskiem w Polsce pod względem liczby pasażerów. W ubiegłym roku port obsłużył rekordowe ponad 13,2 mln osób, a w tym roku prognozuje około 15 mln podróżnych.

Systemy oświetlenia lotniskowego – od CAT I do CAT III

Systemy oświetlenia lotniskowego wspierają pilotów podczas podejścia, lądowania i startu, szczególnie przy ograniczonej widzialności. Ich klasyfikacja jest powiązana z kategoriami operacji lotniczych.

W standardzie CAT I (obecnie w Krakowie) stosuje się podstawowe systemy świateł podejścia, osi i krawędzi drogi startowej. Umożliwia on lądowanie przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 60 metrów i widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) co najmniej 550 metrów.

CAT II wykorzystuje bardziej zaawansowane oświetlenie, obejmujące m.in. precyzyjny system świateł podejścia, światła osi pasa oraz strefy przyziemienia. Pozwala na lądowanie przy wysokości decyzji poniżej 60 metrów, ale nie mniejszej niż 30 metrów, oraz przy RVR od około 300 do 550 metrów.

Najbardziej zaawansowane systemy CAT III umożliwiają operacje przy bardzo ograniczonej widzialności. W zależności od wariantu pozwalają na lądowania przy RVR od 175 metrów (CAT III A) do nawet 50 metrów (CAT III B).