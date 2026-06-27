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Policyjna obława w Małopolsce. Zaatakował nożem 48-latka i uciekł

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (10:23) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (12:03)

Po policyjnej obławie zatrzymano poszukiwanego mężczyznę w Łękawicy niedaleko Wadowic w Małopolsce. 20-latek miał dźgnąć nożem 48-latka, a potem uciec do lasu.

Policyjna obława w Małopolsce. Zaatakował nożem 48-latka i uciekł
Z /Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, zgłoszenie o ataku nożem w Łękawicy (Małopolskie) policja dostała w sobotę rano. To była najprawdopodobniej domowa awantura. 

Młody mężczyzna zaatakował nożem innego mężczyznę. Ranny 48-latek został przetransportowany do szpitala. Nie wiadomo w jakim jest stanie. Wiadomo, że w czasie transportu był przytomny.

Sprawca uciekł w kierunku zalesionych gór. Przed południem został zatrzymany. To około 20-letni mężczyzna.

Akcja poszukiwawcza i obława 

W akcję poszukiwawczą w okolicach Wadowic ( Małopolskie) zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, do tego drony i psy tropiące. 

W obławie brał udział także policyjny śmigłowiec.

 

Źródło: RMF FM
Tagi: nożownik

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