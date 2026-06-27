RMF24

Po policyjnej obławie zatrzymano poszukiwanego mężczyznę w Łękawicy niedaleko Wadowic w Małopolsce. 20-latek miał dźgnąć nożem 48-latka, a potem uciec do lasu.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, zgłoszenie o ataku nożem w Łękawicy (Małopolskie) policja dostała w sobotę rano. To była najprawdopodobniej domowa awantura.

Młody mężczyzna zaatakował nożem innego mężczyznę. Ranny 48-latek został przetransportowany do szpitala. Nie wiadomo w jakim jest stanie. Wiadomo, że w czasie transportu był przytomny.

Sprawca uciekł w kierunku zalesionych gór. Przed południem został zatrzymany. To około 20-letni mężczyzna.

Akcja poszukiwawcza i obława

W akcję poszukiwawczą w okolicach Wadowic ( Małopolskie) zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, do tego drony i psy tropiące.

W obławie brał udział także policyjny śmigłowiec.