RMF24

Po policyjnej obławie zatrzymano poszukiwanego mężczyznę w Łękawicy niedaleko Wadowic w Małopolsce. 20-latek zaatakował dwie osoby, a potem uciekł do lasu.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, zgłoszenie o incydencie w Łękawicy (Małopolskie) policja dostała w sobotę rano. To była najprawdopodobniej domowa awantura.

Młody mężczyzna zaatakował nożem innego mężczyznę a także kobietę.

48-latka przetransportowano do szpitala. Został raniony w plecy, w okolicy łopatki, jego stan jest bardzo poważny.

Kobieta natomiast została ranna w głowę.

Sprawca uciekł w kierunku zalesionych gór. Przed południem został zatrzymany. To około 20-letni mężczyzna.

Akcja poszukiwawcza i obława

W akcję poszukiwawczą w okolicach Wadowic ( Małopolskie) zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, do tego drony i psy tropiące.

W obławie brał udział także policyjny śmigłowiec i to właśnie jego załoga wypatrzyła poszukiwanego mężczyznę na zboczu jednej z gór schodzących w stronę Jeziora Mucharskiego.

Potem mężczyznę szybko złapali policjanci prowadzący poszukiwania na ziemii. 20-latek trafił do policyjnej jednostki, trwają z nim niezbędne czynności, w których bierze udział prokurator.