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Policyjna obława w Małopolsce. Zaatakował dwie osoby i uciekł

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (10:23) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (13:44)

Po policyjnej obławie zatrzymano poszukiwanego mężczyznę w Łękawicy niedaleko Wadowic w Małopolsce. 20-latek zaatakował dwie osoby, a potem uciekł do lasu.

Policyjna obława w Małopolsce. Zaatakował dwie osoby i uciekł
Z /Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, zgłoszenie o incydencie w Łękawicy (Małopolskie) policja dostała w sobotę rano. To była najprawdopodobniej domowa awantura. 

Młody mężczyzna zaatakował nożem innego mężczyznę a także kobietę. 

48-latka przetransportowano do szpitala. Został raniony w plecy, w okolicy łopatki, jego stan jest bardzo poważny. 

Kobieta natomiast została ranna w głowę. 

Sprawca uciekł w kierunku zalesionych gór. Przed południem został zatrzymany. To około 20-letni mężczyzna.

 

Akcja poszukiwawcza i obława 

W akcję poszukiwawczą w okolicach Wadowic ( Małopolskie) zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, do tego drony i psy tropiące. 

W obławie brał udział także policyjny śmigłowiec i to właśnie jego załoga wypatrzyła poszukiwanego mężczyznę na zboczu jednej z gór schodzących w stronę Jeziora Mucharskiego. 

Potem mężczyznę szybko złapali policjanci prowadzący poszukiwania na ziemii.  20-latek trafił do policyjnej jednostki,  trwają z nim niezbędne czynności, w których bierze udział prokurator.

 

Źródło: RMF FM
Tagi: nożownik

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